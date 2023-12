Nach Schnee und Glätte jetzt Regen und Hochwasser in RLP

Keine Glätte mehr in Rheinland-Pfalz, dafür wird es jetzt ziemlich nass und mild am Wochenende. Regen und Tauwetter können deshalb für Hochwasser sorgen.

Nach den frostigen letzten Tagen ist ein Wetterumschwung im Gang. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Wochenende trübes und mildes Wetter angekündigt. Ab Samstagmittag wird es zudem nass und örtlich richtig stürmisch.

Die Temperaturen werden mit bis zu zehn und am Sonntag sogar bis elf Grad zweistellig. Noch wärmer soll es am Montag werden. Dann können die Werte bis auf 12 Grad steigen. An allen Tagen muss aber immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden. Vor allem zieht mäßiger bis frischer, teils stark böig auffrischender Südwestwind auf. Vereinzelt können stürmische Böen auftreten.

Hochwasser in der kommenden Woche

Das Landesamt für Umwelt in Mainz erwartet in der kommenden Woche Hochwasser durch Regen und Tauwetter. Die rheinland-pfälzischen Experten gehen davon aus, dass bereits am Samstag die Pegelstände am Oberrhein deutlich steigen. Dort könne es ein Hochwasser geben, wie es laut Statistik alle zehn Jahre vorkommt, mit überfluteten Ufern. Am Mittelrhein erwarten die Experten, dass die Pegelstände nicht ganz so stark steigen.

An der Mosel am Pegel Trier kann es Richtung Wochenbeginn zu einer Überschreitung der Meldehöhe kommen, das gleiche gilt für Lahn, Sieg und Nahe.

Ludwigshafen sperrt den Stadtpark

Die Stadt Ludwigshafen sperrt vorsorglich ab Sonntag den Stadtpark und die Rheinpromenade wegen Hochwassergefahr. Ebenfalls gesperrt wird der Rad- und Gehweg entlang des Rehbachs in Rheingönheim. Außerdem werden nach Angaben der Stadt Ludwigshafen in die Hochwasserschutzwände entlang des Rheins Balken eingesetzt, zum Beispiel unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke. Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird in der kommenden Woche erwartet.

Gefahr durch gefrierenden Regen am Freitag

Am Freitagmorgen war bei Schnee und stellenweise gefrierendem Regen zunächst Vorsicht auf Straßen und Gehwegen angesagt. Davon besonders betroffen waren laut Deutschem Wetterdienst Hunsrück, Westerwald, die Südeifel und die Region entlang der Mosel, zum Teil auch der Pfälzer Wald.

Glatteisunfälle mit Blechschäden

Schwere Unfälle wurden am Freitagmorgen durch die Glätte nicht gemeldet - bis auf einen Fall blieb es bei Blechschäden. So rutschte etwa bei Niederfischbach im Norden von Rheinland-Pfalz ein Autofahrer auf einer Landstraße in die Leitplanke, weil er laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen war. Auch auf der A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach kam es zwischen Mendig und Niederzissen zu einem Unfall.

Im Kreis Alzey-Worms kam ein Fahrer nach Angaben des Polizeipräsidiums Mainz von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er wurde leicht verletzt. Mehrere Lkw fuhren sich laut der Polizei in einem Industriegebiet in Waldlaubersheim fest.