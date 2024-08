per Mail teilen

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag von Solingen wird wieder über schärfere Asyl- und Sicherheitsregeln diskutiert. CDU-Chef Friedrich Merz forderte am Sonntag unter anderem dauerhafte Kontrollen an den deutschen Grenzen. Unterstützung kam dafür am Montag von seiner Partei aus Rheinland- Pfalz.