Erster Schultag nach der Flut im Ahrtal

Auch für die Schülerinnen und Schüler im Ahrtal beginnt am Montag wieder die Schule. Es ist bereits das zweite neue Schuljahr nach der Flut, die viele Schulen so stark beschädigt hatte, dass dort auch jetzt noch kein normaler Unterricht möglich ist. Lernen im Provisorium - für die Grundschule in Dernau noch auf unbestimmte Zeit.