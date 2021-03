Nach einem Brand in einer Asylunterkunft in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der Staatsanwaltschaft Frankenthal zufolge handelt es sich um einen 30-jährigen syrischen Asylbewerber. Er soll die Unterkunft angezündet haben, in der er wohnte. Bei dem Feuer am Freitagnachmittag war ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.