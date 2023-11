Unkel am Rhein ist bestimmt nicht der Nabel der Welt - aber immer wieder kommen Promis aus der Politik vorbei. So wie am Donnerstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident aus Finnland. Wie sich das in Unkel gehört, sind sie auf den Spuren von Willy Brandt gewandelt. Der frühere Kanzler hat ja mal in der Stadt unweit von Bonn gelebt.