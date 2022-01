per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz kommen Haussperlinge und Kohlmeisen besonders häufig vor. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Winterzählung des Naturschutzbundes NABU, an der sich fas t8-tausend Rheinland-Pfälzer beteiligt haben. Auffällig sei, dass in den Gärten viele Vögel gesichtet wurden, die dort sonst nicht anzutreffen seien.