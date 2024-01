Amsel, Drossel, Fink oder Star? Welche Vögel fliegen im Winter in Rheinland-Pfalz? Das will der Naturschutzbund NABU herausfinden und ruft deswegen die Menschen im Land auf, am Wochenende Vögel zu zählen.

Auf dem Balkon, im Garten, im Park oder im Wald - bis Sonntag sind auch die Menschen in Rheinland-Pfalz aufgerufen, genau hinzuschauen, denn es ist wieder Stunde der Wintervögel. Und das heißt: eine Stunde lang Vögel zählen und dem Naturschutzbund NABU melden. Bis Sonntag Vogel zählen und dem NABU melden Egal, ob der Zaunkönig im Futterhäuschen, der Stieglitz im Park oder der Eichelhäher im Wald: Sie alle sollen registriert und dann online dem Naturschutzbund NABU gemeldet werden. Von jeder Art wird die höchste Anzahl an Vögeln notiert, die während dieser Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können telefonisch, per Post, online oder über die kostenlose App NABU Vogelwelt gemeldet werden. Mit der Zählung will der NABU so viele Hinweise wie möglich darauf bekommen, wie sich die Bestände der Vogelarten entwickeln. Die Aktion findet inzwischen bundesweit zum 14. Mal statt. 2023 vor allem Spatz und Meisen in RLP unterwegs Ein Ergebnis der letzten Vogelzählung war, dass insgesamt weniger Vögel beobachtet wurden als zuletzt. Die Zahl der Bergfinken und Buntspechte sei beispielsweise stark zurückgegangen. Und auch bei einer anderen Vogelart wurden deutlich weniger Exemplare entdeckt - um welche Vogelart handelt es sich? Welcher Vogel war 2023 viel seltener in RLP zu sehen? Eichelhäher Stieglitz Zaunkönig richtige Antwort: Eichelhäher

irrelevant: Stieglitz

irrelevant: Zaunkönig Die gegebene Antwort ist Richtige Antwort ist der Eichelhäher. Spatz, Kohl- und Blaumeise wurden bei der vergangenen "Stunde der Wintervögel" hingegen am häufigsten in Rheinland-Pfalz gesichtet. Die Zahl der Menschen, die bei der "Stunde der Wintervögel" mitgemacht hatten, ist laut NABU rückläufig: Bei der Aktion im vergangenen Jahr waren es rund 4.000 Teilnehmende. Im Jahr davor beteiligten sich rund 9.423 Menschen in Rheinland-Pfalz an der Vogelzählaktion.