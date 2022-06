Mutmaßliches IS-Mitglied in der Pfalz festgenommen

Ein mutmaßlicher Anhänger des sogenannten Islamischen Staats ist in Römerberg in der Pfalz festgenommen worden. Das hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigt. Der 60-Jährige ist kein Unbekannter: Er wurde in der Vergangenheit bereits als islamistischer Terrorist zu einer Haftstrafe verurteilt.