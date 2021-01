per Mail teilen

Der Labordienstleister Bioscientia hat bei seiner Suche nach Coronavirus-Mutationen Varianten aus Großbritannien und Südafrika entdeckt - darunter auch in sieben Proben aus Rheinland-Pfalz. Das teilte das Ingelheimer Unternehmen dem SWR mit.

Seit Montag wertet Bioscientia in Ingelheim die ersten Proben aus, die in den vergangenen Tagen sequenziert, also zerlegt wurden. Dabei wurden auch bei Proben aus Rheinland-Pfalz die ersten mutierten Coronaviren entdeckt. Das teilte der Geschäftsführer Oliver Harzer dem SWR mit. Insgesamt handelt es sich um sieben mutierte Fälle, die das Ingelheimer Labor entdeckt habe. Es soll sich hauptsächlich um die britische Variante handeln.

Bioscentia auf der Suche nach Corona-Mutationen

Das rheinland-pfälzische Unternehmen untersucht nach eigenen Angaben fünf Prozent der positiven Corona-Tests aus seinem bundesweiten Laborverbund Sonic Healthcare.

Bioscentia rechnet zunächst mit rund 1.500 Ergebnissen pro Woche. Nach der Sequenzierung werden die Daten ausgewertet und mit einer Datenbank abgeglichen, in der alle bekannten Mutationen aufgelistet sind. Die Ergebnisse werden dann an das Robert Koch-Institut gemeldet.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden in Deutschland bisher 150 Fälle nachgewiesen, bei denen sich ein Infizierter mit einer Mutante angesteckt hatte.

Durch die Sequenzierung soll festgestellt werden, wo mutierte Coronaviren in Deutschland bereits verbreitet sind. Virus-Mutationen aus England oder Südafrika bereiten Wissenschaft und Politik Sorgen, weil sie deutlich ansteckender sein sollen.