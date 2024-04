per Mail teilen

"Eid Mubarak": Mit diesem arabischen Gruß zum Ende des Ramadan haben sich am Mittwoch viele Menschen muslimischen Glaubens ein frohes Fest gewünscht. Von ihnen leben circa 200.000 in Rheinland-Pfalz. Und für sie ist das Ende des Ramadan so wichtig, wie im Christentum Weihnachten.