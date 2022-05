Ab ins Museum - viele Ausstellungen und Aktionen in Rheinland-Pfalz

Von Urzeit bis Mittelalter, von Technik bis Gegenwartskunst - am internationalen Museumstag bieten kleine und große Museen in Rheinland-Pfalz freien Eintritt und viele Aktionen - auch für Kinder.

Im Museum Geoskop auf der Burg Lichtenberg bei Kusel zum Beispiel lässt sich der Museumspräparator bei seiner Arbeit über die Schulter schauen, während er 300 Millionen Jahre alte fossile Ursaurier aus der Pfalz präpariert. Kinder dürfen derweil selbst Hand anlegen und Fossilien und Edelsteine aus Gesteinsblöcken freilegen.

Vor den Toren des Museums in einer der größten Burganlagen Deutschlands findet außerdem ein Frühlingsfest statt, zu dem mehrere tausend Besucher erwartet werden.

Nach zwei Jahren Corona Museen neu entdecken

Nach zwei Jahren, in denen der Museumstag coronabedingt überwiegend digital stattfinden musste, steht er in diesem Jahr unter dem Motto: "Museen mit Freude entdecken". Allein in Rheinland-Pfalz nehmen dieses Jahr mehr als 80 Museen mit knapp 200 digitalen und analogen Aktionen an 58 Orten teil. In vielen Sammlungen und Ausstellungen ist der Eintritt frei.

Infos zum Tag des Museums bei Museumsverband Rheinland-Pfalz

Viele Aktionen zum Mitmachen im Museum

Auch die Museen im Rittergut Bangert warten in Bad Kreuznach mit einem reichhaltigen Programm auf: In der Römerhalle findet ganztägig ein Bronze-Schaugießen statt, das Museum Schlosspark lädt zu einer Kostümführung "Mit Prinzessin Amalie durch Park und Schloss". Im Museum Herxheim werden Fladen, Brot und Brötchen im steinzeitlichen Lehmofen gebacken und Feuer nach Steinzeitart gemacht. Besucher können steinzeitliches Werkzeug herstellen und alles über das Leben vor 40.000 Jahren erfahren.

Wein, Luther und Frankreichs Militär im Historischen Museum der Pfalz

Auch die großen Museen in Rheinland-Pfalz feiern den Museumstag. In Worms ist der Eintritt ins Nibelungenmuseum, das Museum der Stadt Worms im Andreasstift, das Museum Heylshof und das Jüdische Museum frei. Dort sind einzigartige Belege jüdischen Lebens an historischer Stätte im Raschi-Haus zu besichtigen. Seit Juli 2021 zählen die SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Auch das Historische Museum der Pfalz in Speyer feiert mit und bietet am Sonntag freien Eintritt in die Sammlungsausstellungen "Weinmuseum" und "Luther, die Protestanten und die Pfalz" sowie in die Schau "Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999".

Ausblick auf die Landesausstellung in Trier

In Trier naht der Untergang - Die Museen in Trier geben Einblick in die kommende große Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reichs", die ab 25. Juni 2022 im Rheinischen Landesmuseum, dem Stadtmuseum Simeonstift und dem Museum am Dom zu sehen sein wird.

Auch die Museen der Landeshauptstadt Mainz beteiligen sich am Museumstag. Im Gutenbergmuseum gibt es, auch für Kinder, die Gelegenheit, in der mobilen Druckwerkstatt seinen eigenen Druck anzufertigen. Und im Naturhistorischen Museum ist ein besonderes Highlight zu bewundern:

Technik und Industrie im Museum

Im Norden von Rheinland-Pfalz kann am Sonntag auch alte Industriekultur besichtigt werden. Das Bimsmuseum in Kaltenengers hat eine besondere Attraktion zu bieten. Eine Original-Feldbahn, Baujahr 1949, wurde restauriert und wartet auf ihre Einweihung. Der Bimsabbau war maßgeblich für den Beginn der industriellen Baustoffproduktion und den wirtschaftlichen Aufstieg im Neuwieder Becken.

Auch das Eifelmuseum in Mayen nimmt am Museumstag teil. Es gibt kostenlose Führungen in den Ausstellungen EifelTotal, im Deutschen Schieferbergwerk und den Erlebniswelten Grubenfeld. Das Industriedenkmal Sayner Hütte lädt zu einer Familienführung ein.

Schuh-Museum wieder geöffnet

Und pünktlich zum Museumstag hat in Hauenstein auch das Schuh-Museum wieder geöffnet. Anderthalb Jahre lang wurde umgebaut, draußen stehen noch ein paar Gerüste, aber die Ausstellungsräume strahlen im neuen Glanz.



Mehr als 1.600 Museen bundesweit laden zum Besuch ein

In ganz Deutschland laden rund 1.600 Museen zu mehr als 4.000 analogen und digitalen Aktionen ein. Ziel des Tages ist es den Angaben zufolge, auf die thematische Vielfalt der mehr als 6.500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam zu machen. Die Veranstalter wollen mit speziellen Führungen, Festen und Mitmach-Möglichkeiten Lust auf den Museumsbesuch machen.