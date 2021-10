Keine Pläne für Muezzinruf in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

In Köln dürfen Muezzine zwei Jahre lang ihre muslimischen Gläubigen öffentlich zum Gebet rufen. In Rheinland-Pfalz wird es das vorerst nicht geben.

Muezzinrufe vom Minarett der Kölner Moschee, geht das? Nach Beratungen im Stadtrat und rechtlicher Prüfung will die Stadt Köln dies zwei Jahre lang in einem Modellprojekt ausprobieren. Nur freitags zwischen 12 und 15 Uhr und maximal fünf Minuten lang darf der Muezzin vom Minarett aus die Gläubigen zum Gebet rufen. Auch die Lautstärke ist begrenzt. Nach der Ankündigung gab es in sozialen Netzwerken heftige Debatten.

Für Muslime in RLP vorerst keine Option

Die muslimischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz reagieren daher verhalten auf das Kölner Modellprojekt. In der muslimischen Gemeinschaft gebe es viele Vorbehalte wegen möglicher Konflikte, sagte Akif Ünal, Vorsitzender des Islamverbandes Schura Rheinland-Pfalz, der 17 muslimische Gemeinden vertritt: "Wir wollen friedlich in der Gesellschaft ankommen und Akzeptanz erfahren."

Wunsch nach mehr Akzeptanz

Der geplante öffentliche Muezzinruf in Köln sei zu begrüßen. Die vielfach unsachlichen Diskussionen zeigten aber auch, dass die Widerstände dagegen noch immer groß seien und religiöse Vielfalt noch nicht überall akzeptiert werde. Der Gebetsruf sei Teil des islamischen Gebets, aber bislang in der Regel nur innerhalb der Moscheen zu hören. Er habe aber keinen Zweifel, sagte Ünal, dass der Muezzinruf so wie auch das Glockenläuten christlicher Kirchen als Teil der Religionsfreiheit prinzipiell zugelassen werden müsste.

Der Verbandsvorsitzende erinnerte daran, dass einige rheinland-pfälzische Kommunen in der Corona-Krise während des zeitweise geltenden Verbotes öffentlicher Gottesdienstfeiern den Muezzinruf zum Freitagsgebet genehmigt hatten. Dies hätten viele Muslime in der schwierigen Situation als sehr tröstend empfunden.