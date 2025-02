In der Münchner Innenstadt ist am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, mindestens 30 Menschen wurden dabei verletzt. Festgenommen wurde ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan. Die Polizei vermutet einen Anschlag. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident, Alexander Schweitzer (SPD), zeigte sich geschockt. "Wir müssen auch überlegen, was wir in der deutschen Politik verändern müssen, um solchen Gefährdern schneller auf die Schliche zu kommen."