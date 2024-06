per Mail teilen

Seit den 80er Jahren wird in Deutschland Müll getrennt. Nach so langer Zeit könnte man ja meinen, dass das etwas Selbstverständliches ist - ist es aber nicht. Deshalb startete am Montag bundesweit die Aktion "Deutschland trennt. Du auch?". Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu motivieren, ihren Müll zu trennen.