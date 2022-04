Ukraine-Flüchtlinge: Bund beteiligt sich an Kosten für Kommunen

per Mail teilen

Bund und Länder haben sich auf eine Verteilung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen verständigt. Ab dem 1. Juni sollen diese staatliche Grundsicherung erhalten.

Der Bund werde sich stärker an den Kosten beteiligen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten in Berlin am Donnerstag. Bislang erhalten Flüchtlinge aus der Ukraine geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, womit die Kosten allein die Länder schultern. Die künftig zuständigen Grundsicherungssysteme werden überwiegend vom Bund finanziert.

Dreyer: Verbindliche Kostenverteilung "wichtiger Schritt"

Der Bund erklärte sich zudem bereit, zwei Milliarden Euro für Kommunen zur Verfügung zu stellen: 500 Millionen Euro zur Unterstützung bei den Kosten der Unterkunft, 500 Millionen Euro zur Abgeltung der Kosten, die im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind. Zusätzlich soll es eine Milliarde Euro etwa für Kinderbetreuung und Beschulung geben.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maly Dreyer (SPD) begrüßte den gemeinsamen Beschluss: "Wir erleben in der Bevölkerung eine überwältigende Hilfsbereitschaft, sei es bei der Unterbringung oder der Versorgung." Gleichzeitig müsse sichergestellt werden, dass im Land und in den Kommunen ausreichende Mittel für die Kraftanstrengung zur Verfügung stünden. "Es ist deshalb ein wichtiger Schritt, dass jetzt eine verbindliche Kostenverteilung vereinbart wurde", so Dreyer.

Bund will bei Registrierung helfen

Die Geflüchteten sollen rasch und unkompliziert registriert werden. Grundsätzlich gilt, dass die meisten von ihnen für 90 Tage visumfrei einreisen können. In Rheinland-Pfalz bestünden bereits Absprachen zwischen Sozialämtern, Einwohnermelde- und Ausländerbehörden, um die Abläufe zu optimieren, so die Staatskanzlei. Der Bund habe zugesagt, die Länder bei der Registrierung personell und materiell zu unterstützen.

Geflüchteten soll auch dabei geholfen werden, schnell eine adäquate Arbeit zu finden: "Dafür gibt es eine Verständigung zwischen Bundesregierung und den maßgeblichen Dachverbänden der Wirtschaft: bei nicht-reglementierten Berufen soll eine Selbsteinschätzung der Geflüchteten aus der Ukraine zu ihren beruflichen Qualifikationen ausreichen. Bei reglementierten Berufen, also bei Medizinberufen, Rechtsberufen oder Lehramt, werden sich Bund und Länder für eine schnelle und einheitliche Anerkennung von ukrainischen Berufs- und Bildungsabschlüssen einsetzen", sagte Dreyer.