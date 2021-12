Kommen 2G für den Handel in RLP und Geisterspiele?

Beim Corona-Gipfel wollen Bund und Länder heute erneut schärfere Regeln beschließen, um die vierte Welle zu bekämpfen. Dabei geht es etwa um den Einzelhandel, Großveranstaltungen und eine Impfpflicht.

Wegen der dramatischen Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland haben Bund und Länder die heutigen Beratungen um neun Tage vorgezogen. Klar ist, vor allem für Ungeimpfte wird es weitere Einschränkungen geben. Auch Rheinland-Pfalz hat bereits beschlossen, dass Ungeimpfte ihre Kontakte ab Samstag reduzieren müssen.

Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass auch für den Einzelhandel die 2G-Regel eingeführt wird. Das würden bedeuten, dass Ungeimpfte zu den meisten Läden keinen Zugang mehr hätten. Ausgenommen wären Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien.

RLP will sich bundesweiter 2G-Regel für den Handel anschließen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte ursprünglich nicht geplant, die 2G-Regel auf den Einzelhandel auszuweiten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte: "Wir glauben, dass bei uns im Land im Handel das alles ganz ordentlich gemacht wird, auch mit den Masken." Trotzdem werde die Landesregierung die Regelung auch umsetzen, wenn es dazu eine bundesweit einheitliche Verpflichtung gebe.

Unterschiedlichen Regeln etwa in Nachbarbundesländern führten dazu, dass die Menschen zum Einkaufen von einem in das andere Bundesland fahren, so Dreyer. 2G im Einzelhandel würde in Rheinland-Pfalz mit der neuen Verordnung ab kommenden Samstag gelten.

Dreyer für Zuschauerlimit bei Bundesligaspielen

Dreyer geht davon aus, dass die Ministerpräsidentenkonferenz auch den Zugang zu Großveranstaltungen reglementieren wird. Das wird auch die Fußball-Bundesliga betreffen. Bayern und Baden-Württemberg etwa haben sich für so genannte Geisterspiele ausgesprochen, bei denen gar keine Fans dabei sein dürfen. Andere Länder wollen die Zuschauerzahl begrenzen, beispielsweise auf ein Drittel der Kapazität in den Stadien. Zugang sollen dann nur Geimpfte und Genesene erhalten.

Auch hier plädiert Ministerpräsidentin Dreyer für ein einheitliches Vorgehen: "Es wäre ein gutes Signal, wenn wir eine bundeseinheitliche Regelung haben." Sie könne sich keine vollen Bundesliga-Stadien wie am vergangenen Samstag in Köln mehr vorstellen, wo nicht einmal die geltenden Abstands- und Maskenregeln eingehalten worden seien.

Mehr Impfungen und Verfallsdatum für den Impfschutz

Bei den Bund-Länder-Beratungen wird es auch darum gehen, die Impfgeschwindigkeit zu beschleunigen. Neben Betriebs- und Fachärzten sollen künftig weitere Berufsgruppen Impfstoff verabreichen dürfen, etwa Apotheker und Zahnärzte. Das Ziel: 30 Millionen weitere Impfungen bis Weihnachten, Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Davon sollen nach Angaben von Ministerpräsidentin Dreyer 1,5 Millionen Impfungen in Rheinland-Pfalz verabreicht werden.

Außerdem soll der Impfschutz ein Verfallsdatum bekommen. Da der Schutz in den meisten Fällen nach einigen Monaten nachlässt, soll der Impfstatus perspektivisch nach sechs Monaten seine Anerkennung als "vollständig" verlieren. Beschlossen werden soll auch der Einstieg in eine allgemeine Impfpflicht. Ein Gesetzgebungsverfahren dazu könnte noch diesen Monat beginnen.