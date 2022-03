MPK: RLP will über Energiekosten, Corona und Ukraine-Flüchtlinge reden

Die Ministerpräsidentenkonferenz berät heute unter anderem über die Corona-Regeln und die Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, ein weiteres wichtiges Thema seien die Energiekosten.

"Wir haben es derzeit mit exorbitant steigenden Preisen für Gas und Strom, aber auch Benzin und Heizöl zu tun", sagte Dreyer dem SWR vor den Beratungen. Das sei für Bürger und Bürgerinnen, insbesondere für solche mit geringem Einkommen, sowie für die Unternehmen im Land eine enorme Belastung. Es sei deshalb wichtig bei der Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundesregierung zu beraten, "wie wir helfen können", so Dreyer. Rheinland-Pfalz sei als Industrieland stark betroffen.

Die Ministerpräsidentin erklärte, sie sei dem Bund dankbar, dass der bereits geplante Heizkostenzuschuss nochmals erhöht werden soll. Auch der Wegfall der EEG-Umlage, der die energieintensiven Branchen entlasten wird, sei ein wichtiger Beitrag.

Aufnahme und Verteilung von Ukraine-Kriegsflüchtlingen

Bei den Beratungen der Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll auch über die Verteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine beraten werden. "Bei der Ministerpräsidentenkonferenz wird es darum gehen, wie diese Aufgabe solidarisch von Bund und Ländern bewältigt werden kann", kündigte die Ministerpräsidentin an. Rheinland-Pfalz bereite sich darauf vor, seinen Anteil bei der Aufnahme zu leisten.

Vergangene Woche hatte die Landesregierung mitgeteilt, 50 Millionen Euro bereitzustellen, für die Aufnahme und Versorgung Geflüchteter durch die Kommunen und in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Mittlerweile sind nach Dreyers Angaben drei Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht, die meisten suchten Schutz in den Nachbarländern.

Rheinland-Pfalz und andere Länder lockern erst später

In den vergangenen Ministerpräsidentenkonferenzen ging es vorwiegend um die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Am kommenden Sonntag (20. März) sollte es in Deutschland eigentlich mit den meisten Corona-Beschränkungen vorbei sein. Doch die Zahl der Infektionen geht weiter steil nach oben - auch in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat deshalb entschieden, eine Übergangsfrist zu nutzen. Damit sollen die meisten verbliebenen Corona-Maßnahmen erst am 3. April wegfallen.

Ministerpräsidentin Dreyer sagte, auch bei dieser Konferenz werde das Thema Corona eine wichtige Rolle spielen: "Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hält grundsätzlich bundeseinheitliche Basismaßnahmen für richtig."

Arbeitsminister Schweitzer für Verlängerung der Homeoffice-Pflicht

Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) fordert, die bestehenden Homeoffice-Regelungen zu verlängern: "Es ist nach wie vor wichtig, die Menschen am Arbeitsplatz nach Möglichkeit vor Corona-Infektionen zu schützen und vor dem Hintergrund steigender Sprit- und Mobilitätskosten zu entlasten. Dazu kann Homeoffice beitragen." Zusammen mit weiteren Regelungen im Infektionsschutzgesetz läuft die Homeoffice-Pflicht zum 20. März aus.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) rät dazu, weiter auf das Homeoffice zu setzen: "Die Pandemie ist eben noch nicht vorbei und deshalb bleibt Homeoffice - da wo es möglich ist - auch weiterhin ein nützliches Instrument, um Kontakte und damit Infektionsgefahren einzuschränken." Über den Corona-Schutz in den Betrieben entscheiden die Arbeitgeber ab kommender Woche jeweils selbst. Nach einem Beschluss der Bundesregierung sollen die Betriebe die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen.

Dreyer informiert über Ergebnisse der Beratungen

Bisher ist unklar, ob Bund und Länder von den zuletzt beschlossenen Lockerungsschritten noch einmal abweichen werden. Ministerpräsidentin Dreyer will am frühen Abend über die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz informieren.