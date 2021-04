Ein Ende der Impfpriorisierung, dazu kleine Erleichterungen für vollständig Geimpfte und Genesene - Was die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels von gestern für Rheinland-Pfalz bedeuten, will Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute erläutern.

Zunächst wird Dreyer den Ältestenrat des Landtags über die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels informieren (9 Uhr). Am Mittag wird sie dann eine Pressekonferenz geben.

Dreyer ruft zu Solidarität auf

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin hatte gestern nach dem Impfgipfel noch einmal an die Solidarität Aller appelliert. "Wir stecken noch mitten in der dritten Welle. In den Krankenhäusern kämpfen Corona-Kranke ums Überleben und das medizinische Personal ist am Limit." Deshalb, so Dreyer werde jetzt noch einmal die Solidarität der ganzen Gesellschaft gebraucht.

Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesgesundheitsminister Spahn (ebenfalls CDU) geplante Aufhebung der Impfpriorisierung spätestens im Juni hält Dreyer nach eigenen Angaben für realistisch. Die Impfstoffhersteller hätten in diesem Quartal 80 Millionen Impfdosen zugesagt. "Spätestens im Juni wollen wir die Priorisierung aufheben und auch die Betriebsärzte im großen Stil einbeziehen".

Entscheidung über Erleichterungen erst Ende Mai

Die Vertreter von Bund und Ländern verständigten sich am Montag auch darauf, dass vollständig Geimpfte und Genesene etwa beim Einkaufen oder beim Friseurbesuch keinen negativen Corona-Schnelltest mehr vorweisen müssen. Außerdem, so Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) solle für die Gruppe die Pflichtquarantäne nach der Einreise aus dem Ausland wegfallen. In Rheinland-Pfalz gibt es bereits Erleichterungen für vollständig Geimpfte und von einer Corona-Infektion genesene Menschen.

Merkels Parteikollege, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier wies nach den Spitzenberatungen darauf hin, dass Details der Verordnung noch zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden müssten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zufolge soll eine endgültige Entscheidung über Erleichterungen am 28. Mai im Bundesrat fallen.