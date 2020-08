Am Wochenende ist es zu mehreren, voneinander unabhängigen Motorradunfällen in Rheinland-Pfalz gekommen. Dabei wurden die Fahrer teils schwer verletzt - ein Biker starb noch am Unfallort.

Bei Morbach-Haag (Kreis Bernkastel-Wittlich) kam am Sonntagnachmittag ein 53-jähriger Mann ums Leben. Der Motorradfahrer war auf der K80 von Morbach kommend Richtung Piesport unterwegs als er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Beim Zusammenprall mit einer Leitplanke erlitt er die tödlichen Verletzungen und verstarb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Sonntagmorgen war ein 30-jähriger Motorradfahrer auf der B48 zischen Rinnthal und Johanniskreuz gegen einen Felsvorsprung gefahren und verletzte sich schwer. Der Mann war als letzter einer Dreiergruppe um eine Kurve gefahren und kam dabei von der Straße ab. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die B48 war für eine Stunde zur Unfallaufnahme gesperrt.

Mehrere Schwerverletzte Motorradfahrer am Samstag

Am Samstagabend kam ein 20-jähriger Biker auf der Bundesautobahn zwischen Wörrstadt und Saulheim (Kreis Alzey-Worms) zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Laut Polizei war der Mann hinter dem Auto eines 70-Jährigen hergefahren. Aus noch ungeklärten Gründen sei der 20-Jährige gestürzt, ohne dass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen sei. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Die beiden Fahrer belasten sich demnach gegenseitig.

In der Südwestpfalz zog sich ein 71 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen bei einem Sturz zu. Der Rentner war auf einer regennassen Straße gegen die Leitplanke gefahren, wie die Polizei in Zweibrücken mitteilte. Wieso der Mann am Freitag bei Käshofen die Kontrolle über seine Maschine verlor, war zunächst unklar. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war. An dem Motorrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Auch eine 27-jährige Motorradfahrerin verletzte sich bei einem Sturz. Die Frau hatte in einer scharfen Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, wie die Polizei in Cochem mitteilte. Sie kam von der Straße ab und fuhr in die Leitplanke. Die 27-Jährige war mit einer Gruppe von sechs Motorradfahrern auf einer stark abschüssigen Landstraße bei Pommern (Landkreis Cochem-Zell) unterwegs. Die L107 wurde während der Bergungsarbeiten für knapp eine Stunde gesperrt.

Zwei 15-Jährige verletzt

In Hetzerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich gab es einen Unfall mit zwei jungen Frauen. Die 15-jährige Unfallverursacherin missachtete an einer Kreuzung mit ihrem Mofa, das mit einer weiteren 15-Jährigen besetzt war, die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die Fahrerin, als auch die Beifahrerin des Mofas schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Besser ging ein Unfall auf der L158 aus. Dort war ein 34-Jähriger ebenfalls in einer Gruppe in Richtung Mülheim an der Mosel unterwegs, als er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße abkam und ebenfalls gegen die Leitplanke prallte, wie die Polizei in Bernkastel-Kues berichtete. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Versorgung war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz.