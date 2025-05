7:00 Uhr

Mehrere Jahrzehnte lang galt der Maifisch in der Mosel als ausgestorben - seit Jahren versuchen Fachleute, ihn wieder anzusiedeln. Mit Erfolg! Bei der Zählung am Mosel-Fischpass in Koblenz sind in diesem Jahr schon 24 Maifische beobachtet worden - ein neuer Rekord, sagt die Bundesanstalt für Gewässerkunde. Die silbrigen Fische können mehr als einen halben Meter lang werden und wandern vom Meer in Flüsse wie den Rhein oder die Mosel. Willkommen zurück, Maifisch!