Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Winkelbach (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstagabend in einer Rechtskurve auf der K10 zu Fall gekommen, teilte die Polizei mit. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war kurzzeitig gesperrt.