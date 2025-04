In Mainz wurde ein Weltrekord aufgestellt, Motorrad-Saison auf dem Nürburgring geht los und Kaiserslautern diskutiert KI-Videoüberwachung, Das und mehr im RLP-Newsticker am Morgen!

7:05 Uhr Bürgermeister-Wahlen im Kreis Neuwied Gestern gab es Bürgermeisterwahlen im Kreis Neuwied. In der Verbandsgemeinde Puderbach ist der parteilose Sven Schür in einer Stichwahl zum Bürgermeister gewählt worden. Er erhielt 52,5 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den ebenfalls parteilosen Patrick Rudolph durch. In der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gewann Pierre Fischer von der CDU mit rund 54 Prozent der Stimmen gegen den parteilosen Achim Braasch. Sendung am Mo. , 28.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:57 Uhr Videoüberwachung mit Hilfe von KI in Kaiserslautern? Im Stadtrat in Kaiserslautern geht es heute um das Thema Videoüberwachung in der Innenstadt. CDU und SPD haben einen Antrag dazu eingebracht. Es geht um KI-gestützte Videoüberwachung. Die soll im Bereich der Mall, der Fußgängerzone in der Fackelstraße sowie dem Rathaus-Vorplatz und dem Platz am Theater getestet werden. Die Kameras sollen bestimmte Verhaltensmuster wie Schlagen oder Treten automatisch erkennen können und an die Polizei weitergeben. Die kann dann gezielt auf die Situation schauen und entscheiden, ob sie vor Ort eingreifen muss. Ziel ist es, durch die KI-gestützte Videoüberwachung das subjektive Sicherheitsgefühl in der Lautrer Innenstadt zu verbessern. Denn laut einer Studie ist das schlecht - gerade in der Innenstadt, heißt es im Antrag von CDU und SPD. Kaiserslautern Antrag im Stadtrat Wird Kaiserslautern Modellregion für KI-gesteuerte Videoüberwachung? Im Stadtrat in Kaiserslautern geht es um das Thema Videoüberwachung in der Innenstadt. Die Stadt soll sich als Modellregion der Videoüberwachung im öffentlichen Raum bewerben. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mo. , 28.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:24 Uhr "Anlassen" auf dem Nürburgring 42.000 Motorradfans sind gestern zum Nürburgring gekommen, um den Beginn der neuen Saison zu feiern. Zuerst gab es einen Gottesdienst und dann einen Motorradkorso über die Nordschleife. Auf Instagram haben wir dazu ein kleines Video gemacht. Ich verlinke es euch hier. Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

6:14 Uhr Weltrekord in Mainz Wenn ein Auto absichtlich mehrfach öffentlichkeitswirksam über eine Bibel fährt, könnte man einen Aufschrei im katholisch geprägten Mainz erwarten. Doch der ist am Samstag ausgeblieben. Stattdessen ist die Stadt um einen Weltrekord reicher: Hier wurde im Rahmen der Eröffnung des Kultursommers die größte Bibelseite der Welt gedruckt - die erste Seite des Johannes-Evangeliums in etwa 5 x 7 Meter Größe. Und wo kam das Auto ins Spiel? Auf die mit Farbe versehene Druckplatte wurden das Riesenpapier und ein großer Teppich gelegt. Damit alles auch gut lesbar auf dem Papier ankam, fuhr im Anschluss ein Auto mehrfach über die Bibelseite und ersetzte somit die Druckerpresse. Mehr zum Weltrekordversuch seht ihr in diesem Video: Video herunterladen (64,8 MB | MP4)

6:06 Uhr Das Wetter bzw. der Sonnenschein 🌞 Na, habt ihr die Sonne am Wochenende auch genossen? Die Wettervorhersage hat jedenfalls auch für den Start in die neue Woche beste Aussichten parat: Kein Regen, jede Menge Sonnenschein und noch wärmer als gestern: Der Montag bringt laut SWR-Wetterexpertin Pila Bossmann maximal 19 bis 24 Grad. Mehr zu den Aussichten hier im Video: Video herunterladen (20,7 MB | MP4)

Die weltweit größte Fachmesse für deutsche Spitzenweine startet in der Mainzer Rheingoldhalle in den zweiten Tag. Die Weinbörse des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) gilt als jährliches Pflichtprogramm für die internationale Weinfachwelt. Hier sind nahezu alle 202 VDP-Weingüter versammelt, die ihre neuesten Kollektionen präsentieren. Das "Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau" versucht seit 2012, den Einsatz von Recycling-Baustoffen voranzutreiben, um Ressourcen zu schonen und Deponieplätze zu entlasten. Heute erneuern Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Bauministerin Doris Ahnen (SPD) mit weiteren Bündnispartnern die Vereinbarung in Mainz.