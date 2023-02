In Mainz wurden am Dienstag die Motivwagen für den Rosenmontagszug vorgestellt. Auch hier haben sich die Wagenbauer und Fastnachter über die neuen Sicherheitsauflagen geärgert. Andernorts können die Wagen sogar nur mit Einschränkungen rollen: In Andernach müssen einige in der Halle bleiben - sagt der TÜV.