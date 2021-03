Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die grenznahe französische Region Moselle als Coronavirusvarianten-Gebiet eingestuft. Damit wird die Einreise nach Deutschland erschwert.

Die Einstufung gilt laut RKI ab Dienstag. Die Entscheidung sei mit dem Krisenstab der Bundesregierung gefallen, hieß es. Hintergrund ist die sehr starke Ausbreitung der in Südafrika erstmals festgestellten, hoch ansteckenden Virus-Mutation in der Region Moselle.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat versichert, dass es trotzdem keine stationären Grenzkontrollen geben wird. "Kaum eine Region ist so vom grenzüberschreitenden Leben und Arbeiten geprägt wie die zwischen Saar und Mosel. Ich habe den Maßnahmen deshalb nur unter der Bedingung zugestimmt, dass es keine erneuten Grenzkontrollen gibt", sagte Maas.

Öffentlicher Nahverkehr wird gestoppt

Die Verfügung hat dennoch erhebliche Auswirkungen auf das Leben im deutsch-französischen Grenzgebiet zum Saarland und nach Rheinland-Pfalz. So muss der grenzüberschreitende öffentliche Nahverkehr ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz gestoppt werden, weil ab Dienstag ein Beförderungsverbot gilt. Alle Einreisenden, auch Berufspendler, müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ein Schnelltest ist ausreichend. Fluggesellschaften sowie Bus- und Bahnunternehmen dürfen keine Passagiere mehr aus Moselle nach Deutschland befördern. Ausgenommen davon sind aber unter anderem deutsche Staatsbürger und in Deutschland lebende Ausländer. Auch der Warenverkehr und der Individualvekehr sind nicht betroffen.

Schleierfahndungen im Hinterland

Allerdings solle es auf deutscher Seite keine stationären Grenzkontrollen geben, hieß es. Beiden Seiten hätten dies abgelehnt. Stattdessen soll es durch Schleierfahndung stichprobenartige Kontrollen im Hinterland geben. Auch diese Regelung gilt ab Dienstag. Zuvor soll es mit der französischen Seite weitere Abstimmungen über möglichst synchrone Maßnahmen geben.

Frankreich hatte bereits in dieser Woche Kontrollen für nichtberufstätige Pendler eingeführt. Ein Grund dafür ist, dass die Geschäfte in Frankreich geöffnet sind und das Risiko einer grenzüberschreitenden Virus-Verbreitung minimiert werden soll. Deutschland hat bereits Tirol und Tschechien als Virusvariantengebiete eingestuft.

Dreyer: Rheinland-Pfalz auf Tests von Grenzgängern vorbereitet

Rheinland-Pfalz ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zufolge auf die Einstufung Moselles als Virusvariantengebiet vorbereitet. "Wir haben in einer deutsch-französischen Taskforce unter Beteiligung von Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Bundeskanzleramt, den Außen-, Gesundheits- und Inneministerien von Deutschland und Frankreich gemeinsame Maßnahmen beschlossen", teilte Dreyer mit. Eine Grenzschließung solle vermieden und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit für die Bevölkerung sichergestellt werden. Man habe bereits in der vergangenen Woche mit den Grenzkommunen erörtert, wie Grenzgänger getestet werden könnten, berichtete Dreyer. Mit den Vorkehrungen sollten der Warenstrom gesichert und Berufspendler weiterhin an ihre Arbeitsplätze gelangen können.

Enttäuschung auf französischer Seite

Frankreichs Europa-Staatssekretär Clement Beaune sagte, er bedauere die Entscheidung. Man habe in Moselle die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus verschärft. Der Präsident der an Deutschland grenzenden Region Grand Est, Jean Rottner, nannte diese "brutal" und "einseitig". Man habe in den vergangenen Tagen eher den Eindruck einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden gehabt.

Mit Moselle gelten ab Dienstag 14 Länder und zwei Regionen im Ausland als Virusvariantengebiete, darunter neben Tschechien und Tirol auch die Slowakei, Portugal und Irland.