per Mail teilen

Die Reparatur der durch eine Schiffshavarie zerstörten Moselschleuse in Müden wird Monate dauern. Die Mosel bleibt so lange für die Schifffahrt gesperrt. Damit können die Güter im Trierer Hafen auch nicht mehr per Schiff transportiert werden. Nun soll der Transport auf die Straße und die Schiene verlegt werden.