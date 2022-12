Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:39 Uhr Erneuter Unfall mit Straßenbahn in Mainz - Mann lebensgefährlich verletzt In Mainz ist es am Morgen erneut zu einem Unfall unter Beteiligung einer Straßenbahn gekommen. Nach Polizeiangaben wurde ein 23-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand sei kritisch. Der 47 Jahre alte Straßenbahnfahrer habe einen Schock erlitten und werde durch Notfallseelsorger betreut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs am Campus der Johannes-Gutenberg-Universität beauftragt. Erst vergangene Woche war in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs eine Frau von einer Straßenbahn angefahren worden. Das Opfer starb kurze Zeit später. Die Frau hatte die Straßenbahn beim Überqueren der Straße wohl übersehen. Mainz Staatsanwaltschaft ermittelt Nach Unfall mit Straßenbahn in Mainz: Frau erliegt ihren schweren Verletzungen Nachdem eine Frau am späten Freitagabend in Mainz von einer Straßenbahn erfasst wurde, ist sie ihren Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. 12:00 Uhr Mein Sonntag SWR4 Rheinland-Pfalz

7:22 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt an diesem Donnerstag Wir schauen nach Berlin. Der Bundestag debattiert heute über die Preisbremsen für Erdgas, Wärme und Strom und will sie im Anschluss endgültig beschließen. Mit den Regelungen sollen Verbraucher und Industrie angesichts rasant gestiegener Energiepreise entlastet werden. In Brüssel steht der wohl letzte EU-Gipfel des Jahres an. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen über weitere militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine beraten. In Großbritannien wollen heute Krankenschwestern und Pfleger des staatlichen Gesundheitsdienstes im Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen streiken. Der Verband Royal College of Nursing hat erstmals in seiner Geschichte zehntausende Mitglieder in England, Wales und Nordirland zum Ausstand aufgerufen.

7:01 Uhr Wie ist die Lage auf den Straßen und den Schienen in Rheinland-Pfalz? Nach den Behinderungen durch Schnee und Eis gestern, kann es auch heute noch glatt sein auf den Straßen. Seid bitte vorsichtig, solltet ihr mit Auto, Roller oder Fahrrad unterwegs sein. Wie die aktuelle Lage auf den Straßen in Rheinland-Pfalz ist, seht ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen Und für die Zugreisenden unter Euch, geht`s hier entlang für Infos zu möglichen Verspätungen oder Zugausfällen.

6:45 Uhr Tödlicher Unfall im Westerwald - Junge Frau verunglückt auf der A3 Schauen wir zurück auf das, was gestern Abend noch passiert ist. Da gab es auf der A3 im Westerwald einen tragischen Unfall. Eine 30 Jahre alte Frau starb bei Epgert im Kreis Altenkirchen, nachdem sie mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und seitlich gegen einen Lkw geprallt war. Die Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen.

6:30 Uhr Politrend: SPD hinter der CDU, Ampel weiter mit knapper Mehrheit Die Kolleginnen und Kollegen des Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz" haben - zum letzten Mal in diesem Jahr - die Sonntagsfrage gestellt. Wen würdet ihr - also die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer - wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre? Antwort: Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hätte weiter eine, wenn auch knappe Mehrheit. Die CDU würde die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer als stärkste Kraft überholen. Die "Zur Sache" hat außerdem nach dem Ausblick für 2023 gefragt - knapp zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger sind eher beunruhigt angesichts vieler Krisen. Besonders pessimistisch schauen diejenigen aufs kommende Jahr, die eher mittlere oder niedrige Einkommen haben. Sie wollen bei Strom- und Heizkosten sparen.

6:15 Uhr Das Wetter im Land: Kalt, aber auch sonnig! Die Schneeschaufel muss heute nicht mehr geschwungen werden, denn es kommt kein neuer Schnee dazu. Tagsüber zeigt sich sogar mal die Sonne. Aber, es bleibt kalt: Bei Temperaturen zwischen minus 3 und null Grad solltet ihr die Mütze nicht vergessen. Und Autofahrer müssen weiter aufpassen, denn vor allem heute Früh kann es noch glatt auf den Straßen sein. Video herunterladen (4,4 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Kolleginnen und Kollegen von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" haben eben um 5 Uhr das Ergebnis des Politrends zur politischen Stimmung im Land vorgestellt - unter anderem mit der Sonntagsfrage. Aber auch mit der Frage, wie wir als Bürgerinnen und Bürger auf das neue Jahr blicken. Das schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. In Bad Kreuznach stehen zwei Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 43 und 48 Jahren außerdem besonders schweren Raub vor. Sie sollen vor gut einem Jahr einen Bekannten aus Birkenfeld in dessen Wohnung mit einem Messer getötet haben, um an Wertgegenstände des Mannes zu kommen. Aus der Abteilung "Kult": Nach zwei Jahren Corona-Pause können "Treckies" heute Abend wieder zur Hochschule Zweibrücken pilgern - zur Star-Trek-Weihnachtsvorlesung. Die Veranstaltung gibt es bereits seit Mitte der 1990er Jahre. Viele Gäste kommen als Star-Trek-Figuren verkleidet. Thema diesmal: "Wie die Geräte der Zukunft aussehen". Und das hat nicht nur mit Science Fiction zu tun - viele technische Spielereien aus der Kult-Serie sind mittlerweile Realität.