++ Hangrutsch bei Bacharach ++ Weihnachten im Ahrtal ++ Mahnwache für Nepomukbrücke ++

9:58 Uhr Tschüs, bis morgen! Gleich zehn Uhr, der Newsticker klappt zu. Aber nicht, ohne euch zuvor einen schönen Donnerstag zu wünschen! Ich bin morgen früh wieder für euch da, dann geht's zusammen in den Wochenendspurt. Mein Programm für heute: Geschenke einpacken und Weihnachtsmusik hören. Und zwar von "Oh Tannenbaum" bis "Last Christmas", die ganze Palette rauf und runter. Beim Voting, welches Lied ihr lieber mögt, hat übrigens Wham! gewonnen. 55,6 Prozent gab's für den Popsong und 22,2 Prozent für den deutschen Klassiker. Macht's euch schön, bis morgen! Sieger unserer Weihnachtslieder-Abstimmung: Wham! Columbia - Sony

9:35 Uhr "Training" für die Letzte Generation Bei der Terminübersicht am Morgen bin ich über folgenden Eintrag gestolpert: In Kusel soll heute ein Art "Training" für Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation stattfinden. Damit sollen neue Mitglieder gewonnen werden. Ich frage mich: Was genau wird da trainiert? Kartoffelbrei-Weitwurf? Festkleben für Fortgeschrittene? Ich bin ehrlich: Ich bin irritiert. Aber auch neugierig! Und stelle mir wieder mal die Frage: Wie weit darf Widerstand gehen? Was sagt ihr? Schickt mir gern eine Mail an rlp-newsticker@swr.de. Morgen löse ich dann auf, was da in Kusel passiert ist - die Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen sind nämlich dabei!

9:28 Uhr Hangrutsch zwischen Oberwesel und Bacharach Aktuell ist noch diese Meldung reingekommen: Zwischen Oberwesel und Bacharach am Rhein hat es am Morgen einen Hangrutsch gegeben. Laut Polizei droht Geröll auf die darunterliegende Bundesstraße 9 und auf die Bahngleise zu rutschen. Deswegen ist die linksrheinische Bahnstrecke gesperrt, der Hang wird untersucht. Aus Sicherheitsgründen ist unter anderem auch die B9 zwischen Oberwesel und Bacharach gesperrt. Autofahrer werden umgeleitet. Wir halten euch auf dem Laufenden! Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 22. Dezember 2022 um 9:30 Uhr.

8:55 Uhr Voting: Welche Musik läuft bei euch an Weihnachten? Nochmal zum Thema Weihnachtslieder! Diese Meldung hat mich heute Morgen etwas traurig gemacht: Traditionelle Weihnachtslieder geraten langsam in Vergessenheit. "Popsongs verdrängen das klassische Liedgut", sagte der Präsident der Mannheimer Musikhochschule, Rudolf Meister, der Deutschen Presse-Agentur. Ich finde ja einen Mix von beidem gut. Und ihr? Welches ist euer liebstes Weihnachtslied?

8:20 Uhr Ab heute werden die Tage länger Gleich 8:28 Uhr - Sonnenaufgang in Koblenz! Und damit haben nicht nur die Koblenzer die längste Nacht des Jahres geschafft. Mit dem kalendarischen Winteranfang können wir uns alle auf mehr Tageslicht freuen. Hurra!

7:20 Uhr Weihnachtsmärkte gehen in die Verlängerung Gestern Abend erst war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern. Der Duft von gebrannten Mandeln, Kinder, die Karussell fahren, dazu eine heiße Tasse Glühwein in der Hand - das gehört für mich in der Vorweihnachtszeit unbedingt dazu! Womit wir wieder bei meinem leichten Hang zum Weihnachtskitsch wären... aber ich drifte ab! Gut für mich und alle Weihnachtsmarkt-Fans: In vielen Städten in Rheinland-Pfalz ist nach dem Fest noch nicht Schluss! Auf Instagram haben wir eine prima Übersicht, wo die Weihnachtsmärkte noch länger geöffnet sind. Ich hab sie mir schon abgespeichert!

7:00 Uhr Weihnachten fällt fürs Pfalztheater ins Wasser Meine erste Erinnerung ans Pfalztheater in Kaiserslautern ist die Vorstellung "Peterchens Mondfahrt", die ich vor vielen, vielen Jahren in der Adventszeit mit meiner Grundschulklasse besucht hab. In diesem Jahr steht am Pfalztheater wieder "Peterchens Mondfahrt" auf dem Programm - aber die Weihnachtsvorstellung fällt aus, und nicht nur die: Voraussichtlich bis Ende Januar wird es keine Aufführungen im Großen Haus geben. Die Sprinkleranlage hat das Gebäude bei einer routinemäßigen Prüfung unter Wasser gesetzt. Wie bitter! Kaiserslautern Ursache auch bekannt Wasserschaden im Pfalztheater - Großes Haus bis 31. Januar nicht nutzbar Der Wasserschaden zwingt das Pfalztheater dazu, alle Aufführungen im Großen Haus bis zum 31. Januar abzusagen. Mittlerweile steht auch die Ursache des Schadens fest. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 22. Dezember 2022 um 6:30 Uhr.

6:20 Uhr Der Blick über die Landesgrenze - "Sie werden niemals allein sein" - mit diesen Worten hat US-Präsident Joe Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. Zuvor hatten die USA ein weiteres Militärhilfe-Paket in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro angekündigt. Es war die erste Auslandsreise Selenskyjs seit Beginn des Krieges gegen Russland. - Der Krieg Russlands in der Ukraine ist auch Thema beim Treffen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit dem dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen in Berlin. Ein weiteres Thema: die Energiekrise. - In Luxemburg fällt der Europäische Gerichtshof heute ein Urteil zum Markenschutz auf Online-Marktplätzen: Konkret geht es um die Luxusmarke Louboutin - bekannt für hochhackige Schuhe mit roter Sohle. Christian Louboutin verlangt Schadensersatz, weil der Onlinehändler Amazon auf seinen Websites regelmäßig Werbung für Schuhe mit roten Sohlen betreibt, die ohne Louboutins Zustimmung in Verkehr gebracht worden seien.

6:05 Uhr Das Wetter: Warme Weihnachten "I'm dreaming of a white Christmas" - ein Weihnachtsklassiker von Bing Crosby, den ich sehr mag. Ja, rund ums Fest bin ich durchaus kitschig veranlagt. Dieses Jahr wird es aber nix mit weißen Weihnachten, so gar nicht: Es bleibt mild und es wird windig, das Ganze bei Höchstwerten im zweistelligen Bereich, sagt SWR-Meteorologin Claudia Kleinert. Video herunterladen (5,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP - Für die Menschen im Ahrtal ist die Nepomukbrücke das Wahrzeichen von Rech - aber sie wurde bei der Flut im Sommer 2021 schwer beschädigt. So schwer, dass sie abgerissen werden soll. Denkmalschützer wehren sich dagegen, sie wollen heute mit einer Mahnwache um den Erhalt der Nepomukbrücke kämpfen. - Drogenhandel im großen Stil wird einem 37-Jährigen aus Speyer vorgeworfen: Er soll mit gut 60 Kilo Marihuana, Haschisch, Kokain und Amphetaminen gehandelt haben. Und dabei 250.000 Euro verdient haben. Ab heute wird dem Mann vor dem Landgericht Frankenthal der Prozess gemacht. - Heute vor genau 75 Jahren ist zwischen Niederlahnstein und Neuwied eines der schlimmsten Zugunglücke der deutschen Nachkriegsgeschichte passiert: Zwei Schnellzüge stießen frontal zusammen. Eine Lokomotive und drei Personenwagen stürzten einen Bahndamm hinab. Es gab 42 Tote, mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Originalaufnahme des Zugunglücks bei Neuwied aus dem Jahr 1947. dpa Bildfunk Picture Alliance