Der RLP-Newsticker am Morgen

6:05 Uhr

Viele schwere Motorrad-Unfälle am langen Wochenende

Starten muss ich leider mit traurigen Meldungen: Am langen Wochenende sind allein in Rheinland-Pfalz drei Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen. Es gab zudem einige Verletzte. Gestern am späten Abend meldete die Polizei, dass bei Geiselberg im Kreis Südwestpfalz ein 61-Jähriger starb. Eine Autofahrerin hatte ihm auf der B270 an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Der Mann aus dem Kreis Kusel starb noch an der Unfallstelle.