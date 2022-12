++ Ein Jahr U-Ausschuss ++ Haushaltsdebatte in RLP ++ Gefahr auf Eisflächen ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Guten Morgen, Rheinland-Pfalz! 6:23 Uhr Ein Blick auf Deutschland und die Welt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit Preiserhöhungen gegen die Lieferengpässe bei Medikamenten für Kinder vorgehen. Demnach soll künftig für bestimmte Präparate das bis zu 1,5-Fache des Festbetrags von den gesetzlichen Kassen übernommen werden. Ziel sei es, die Herstellung der Kindermedikamente dauerhaft lukrativer machen. Der Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat empfohlen, dass Ex-Präsident Donald Trump angeklagt wird. Die Abgeordneten werfen ihm unter anderem Anstiftung zum Aufstand vor. Beim Sturm auf das Kapitol im Januar vergangenen Jahres waren fünf Menschen ums Leben gekommen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat der jüngste russische Drohnenangriff die Stromversorgung wieder beeinträchtigt. Wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Abend mitteilte, dauern die Reparaturarbeiten an. Auch der Internet-Zugang sei eingeschränkt. Bei dem Luftangriff habe es Verletzte und erhebliche Sachschäden gegeben. 6:04 Uhr Der Dienstag wird nass und mild Heute Morgen sind zum Glück kaum noch Rutschpartien zu befürchten, die Glätte sozusagen Schnee von gestern. Stattdessen wird es in Rheinland-Pfalz recht mild bei fünf bis elf Grad. Im Laufe des Tages breitet sich zunehmend Regen aus. Nass und wenig weihnachtlich wird es auch in den kommenden Tagen. Video herunterladen (4,6 MB | MP4) 6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vor drei Monaten hat Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) den Doppelhaushalt 2023/2024 vorgestellt. Aus den Reihen der Fraktionen gibt es mehrere hundert Änderungsanträge. Wir erwarten heute im Rahmen der Haushaltsdebatte einen politischen Schlagabtausch über die Zukunft des Landes Rheinland-Pfalz. Heute vor einem Jahr hat der U-Ausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal mit der Beweisaufnahme begonnen. 36-mal hat das Gremium seitdem getagt, mehr als 200 Zeugen gehört. Und ein Ende ist vorläufig noch nicht abzusehen. Nachdem die Temperaturen wieder steigen, warnen Behörden und Einsatzkräfte davor, Eisflächen zu betreten. Egal ob See, Tümpel oder Bach: Die Eisdecke wird durch das Tauwetter besonders brüchig. Ein lebensgefährlicher Leichtsinn. 6:00 Uhr Guten Morgen, Rheinland-Pfalz! Gude, Morsche, Moin oder von mir aus auch jo, alla! Es ist der 20. Dezember, es ist zum Glück nicht mehr so glatt wie gestern und es geht steil auf Weihnachten zu. Noch viermal schlafen bis Heiligabend! Habe mich extra seit Wochen nicht mehr rasiert, um auch vor dem Spiegel in Weihnachtsstimmung zu kommen. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich die Rentiere herkriege...Bis dahin nehme ich euch aber erstmal mit durch den Morgen! Ich bin Christoph Heck und wenn ihr Kritik, Lob oder noch einen Wunschzettel loswerden wollt: rlp-newsticker@swr.de. Freue mich auch über Fotos aus dem ganzen Land, die ihr mir unter folgendem Link schicken könnt: Schickt uns eure Fotos

