++ Glatteis in RLP ++ Vogel wird 90 ++ Misshandlungsprozess in Trier

6:13 Uhr

Es ist wirklich glatt draußen

Ich schaue natürlich mit einem Auge heute Morgen immer mal wieder auf die Straßen in Rheinland-Pfalz, denn es kommen schon die ersten konkreten Glatteis-Meldungen aus der Nacht:



In Trier hat die Polizei gemeldet, dass die Straßen sehr glatt sind. Überall, wo noch nicht gestreut wurde, sollen Autofahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer ganz vorsichtig sein (und natürlich auch überall da, wo der Straßendienst schon unterwegs war!).



In Prüm, Kell am See, Schweich und Bitburg hat es bereits gekracht. Auch im Rhein-Lahn-Kreis hat es nach Angaben der Polizei Koblenz bereits einen Unfall mit zwei Leichtverletzten gegeben.



Bei Kirn hat ein Lkw-Fahrer auf schneebedeckter Straße in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw sei samt Auflieger von der Straße abgekommen und in ein Wiesenstück gerutscht.

Hier findet ihr alle aktuellen Infos zum Glatteis in Rheinland-Pfalz: