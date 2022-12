++ Missbrauchsstudie Bistum Trier ++ Künstliche Intelligenz gegen Cyberkriminalität ++ Frau in Supermarkt eingesperrt ++

per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:42 Uhr Aus Versehen im Supermarkt eingesperrt Kurioser Polizeieinsatz gestern Abend in Daun: Ein Anwohner meldete den Beamten, dass in einem Supermarkt eine Frau eingesperrt worden sei. Die 62 Jahre alte Kundin stand hinter der verschlossenen Glastür und machte mit Klopfen und Winken auf sich aufmerksam. Die Beamten konnten einen Angestellten mit Schlüssel ausfindig machen, der die Frau aus ihrer misslichen Lage befreite. Sie sei "in aller Seelenruhe" durch die Gänge geschlendert, als plötzlich der Alarm losgegangen sei, erklärte die Befreite den Beamten. Sie habe dann festgestellt, dass außer ihr sich niemand mehr im Laden befand. Die Auflösung: Die Kundin hatte schlicht die Öffnungszeiten verwechselt. Statt bis 20.30 Uhr, wie sie annahm, hatte der Markt nur bis 20 Uhr geöffnet.

9:26 Uhr Berlin: Riesiges Aquarium geplatzt Da es bei uns in Rheinland-Pfalz gerade etwas ruhiger ist, schauen wir nochmal in die Hauptstadt, nach Berlin. Dort ist ein riesiges Aquarium geplatzt. Aquarium geplatzt

9:06 Uhr Studie zu sexuellem Kindesmissbrauch durch Priester im Bistum Trier Rheinland-Pfalz schaut um 11 Uhr nach Trier. An der Universität wird dann ein Bericht zu Fällen des sexuellen Kindesmissbrauchs durch Priester in der Amtszeit des ehemaligen Trierer Bischofs Bernhard Stein vorgestellt. Der Bericht ist Teil einer umfangreichen Studie zu sexuellem Missbrauch im Bistum Trier von 1946 bis 2021. Er beschäftigt sich mit Vorwürfen, Bischof Stein habe in seiner Amtszeit von 1967 bis 1980 Fälle sexuellen Missbrauchs durch Priester vertuscht und die Täter geschützt. Dazu wurden Personalakten des Bistums ausgewertet und Gespräche mit von Missbrauch betroffenen Menschen geführt. Trier Neuer Bericht wird heute vorgestellt Früherer Trierer Bischof Stein soll Missbrauch vertuscht haben Der Fachbereich Geschichte der Universität Trier stellt heute seinen Bericht zum Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Amtszeit von Bischof Stein 1967 bis 1981 vor. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:41 Uhr Mit Künstlicher Intelligenz gegen Cyberkriminalität Mit Intelligenz ist das ja so eine Sache - sie ist nur schwer zu beeinflussen. Anders sieht es bei der "Künstlichen Intelligenz" aus. Hier kann gezielt vorgegangen werden. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern arbeitet im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Polizei zusammen. Ziel ist es, digitale Spuren von Kriminellen im Internet schneller zu finden. Das DFKI soll Werkzeuge entwickeln, um die sogenannte Digitale Forensik der Ermittler zu beschleunigen. Dabei geht es zum Beispiel um Techniken, mit denen versteckte oder gelöschte Daten wiedergefunden werden können. Helfen soll bei dem Projekt auch eine Firma aus der Computerspiel-Branche. Kaiserslautern Forschungsprojekt wird vom Bund gefördert Künstliche Intelligenz aus Kaiserslautern soll Polizei gegen Cybercrime helfen Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern schließt sich mit der Polizei zusammen. Es geht um neue Technologien, um Cyberkriminalität noch besser zu bekämpfen. 12:00 Uhr Am Mittag SWR4 Rheinland-Pfalz

8:19 Uhr Weiterer denkwürdiger Tag im Maria-Hilf-Krankenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler Im Maria Hilf-Krankenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler macht heute die gynäkologische Station dicht. Damit schließen sich in der Klinik innerhalb einer Woche schon zum zweiten Mal Türen endgültig. Zuletzt war dort der einzige Kreißsaal im Kreis Ahrweiler geschlossen worden. Die Marienhaus-Gruppe begründete das mit Personalmangel. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 16.12.2022 um 7:30 Uhr.

7:59 Uhr Meinung: Eigene Sirene für Gehöft mit 13 Bewohnern? "Kokolores" oder für die Sicherheit der Bewohner nötig? Die Verbandsgemeinde Freinsheim streitet um eine Sirene. In allen acht Gemeinden soll es neue Sirenen geben, um die Anwohner im Katastrophenfall schnell warnen zu können. Ob das auch für die Eyersheimer Mühle (Kreis Bad Dürkheim) gilt, wurde im Gemeinderat hitzig diskutiert. Auf dem Gehöft leben lediglich 13 Menschen. Ein Sirenenmast würde rund 50.000 Euro kosten - das gebe die Haushaltslage nicht her, hieß es. Der Gemeinderat lehnte ab, damit ist der Streit aber noch nicht vorbei. Was meint ihr? Könnt ihr den Streit nachvollziehen? Habt ihr vielleicht sogar Lösungsvorschläge? Schreibt es uns gerne per Mail: rlp-newsticker@swr.de. Über dieses Thema berichtete SWR 4 RLP am 16.12.2022 um 6:00 Uhr

7:38 Uhr Geklauter Weihnachtsbaum ist wieder da Die gute Nachricht des Morgens kommt aus Otterberg im Landkreis Kaiserslautern: Da hatten Kinder liebevoll einen Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln und selbstgebasteltem Schmuck verziert. Ende November wurde der Baum geklaut - und jetzt wiedergefunden. Eine 21-jährige Frau hatte den Baum die ganze Zeit in ihrem Wohnzimmer stehen, mit eigener Dekoration. Reumütig gab die Diebin die Tat zu, schmückte den Baum wieder ab und rückte auch den Weihnachtsschmuck der Kinder wieder raus. Otterberg Polizei ermittelt Tatverdächtige Nach dreistem Klau: Kinder in Otterberg haben ihren Weihnachtsbaum wieder Der Ende November in Otterberg verschwundene Weihnachtsbaum von Grundschülern stand die ganze Zeit im Wohnzimmer einer Frau. Jetzt haben die Kinder ihr geschmücktes Bäumchen wieder. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 16.12.2022 um 6:30 Uhr.

7:24 Uhr Frau stirbt bei Brand in Erbes-Büdesheim Wir müssen aus einem traurigen Grund doch noch mal zurückschauen auf gestern. Denn die Staatsanwaltschaft Mainz und die Kripo in Worms haben heute früh bekanntgegeben, dass am Donnerstag bei einem Wohnhausbrand in Erbes-Büdesheim im Kreis Alzey-Worms eine Frau ums Leben gekommen ist. Es soll sich um eine 90 Jahre alte Bewohnerin des Hauses handeln. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Es wurde ein Gutachter eingeschaltet.

7:11 Uhr Noch jede Menge D-Mark in RLP unterwegs - Bundesbank tauscht weiter um Hosentaschen umkrempeln, Schubladen durchsuchen - habt ihr auch noch D-Mark gebunkert? Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Euro, aber immer noch ist das "alte" Geld reichlich vorhanden. Bis Ende November hat die Bundesbank in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Scheine und Münzen im Wert von gut 7,78 Millionen D-Mark umgetauscht. Anders als die Zentralbanken in vielen anderen Euroländern tauscht die Bundesbank D-Mark-Bestände unbefristet um. Der Wechselkurs, der bei der Euro-Umstellung festgelegt wurde, gilt übrigens unverändert: Für 1,95583 D-Mark bekommt man einen Euro. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 16.12.2022 um 6:30 Uhr

6:42 Uhr Das ist in der Nacht passiert Ein kurzer Blick zurück in die Nacht. Insgesamt war es ruhig. Im Kreis Bad Kreuznach ist allerdings ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Mauer gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der 30-Jährige sei in Guldental zu schnell und womöglich unter Drogeneinfluss gefahren, teilte die Polizei mit. Zudem besitze er vermutlich keinen Führerschein. Die Polizei sucht noch nach einem Mitfahrer, der wohl vom Unfallort geflüchtet ist. Er könnte sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht haben.

6:29 Uhr Der Blick auf Deutschland und in die Welt Auch außerhalb unseres schönen Bundeslandes ist heute etwas los. In Berlin entscheidet der Bundesrat über die Gas- und Strompreisbremse. Die Neuregelung sieht vor, dass der Gaspreis für Bürgerinnen und Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen bei bis zu 80 Prozent des Verbrauchs auf zwölf Cent je Kilowattstunde gedeckelt wird. Der Gesetzentwurf, den der Bundestag am Donnerstag abgenickt hatte, soll zum 1. März zum Gesetz werden, aber rückwirkend ab dem 1. Januar gelten.

Das EU-Parlament und die EU-Staaten verhandeln über wichtige Teile des Klimapakets "Fit for 55". Dabei geht es um eine Erweiterung des EU-Emissionshandels, die Einführung eines Co2-Zolls für in die EU importierte Güter und einen Klimasozialfonds, um Bürger bei der Energiewende zu unterstützen.

Das Karlspreisdirektorium und die Stadt Aachen geben den Karlspreisträger 2023 bekannt. Der Preis wird seit 1950 für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen, zahlreiche Staatsmänner und -frauen haben ihn schon erhalten.

6:15 Uhr Das Wetter: Es bleibt kalt! An die Frostbeulen unter uns: haltet durch und mummelt euch gut ein! Es wird heute wieder eisig kalt. Dafür scheint aber die Sonne und es bleibt trocken! Man kann also durchaus mal einen schönen Spaziergang wagen. Und unsere Wetterfrösche sagen eisige Temperaturen bis Montag voraus.

6:04 Uhr Das wird heute wichtig für Rheinland-Pfalz Werfen wir einen Blick auf das, was uns heute im Land so erwartet: Flut-Untersuchungsausschuss: Das Management der Flutkatastrophe im Ahrtal steht heute erneut im Zentrum einer Sitzung des Landtags-Untersuchungsausschusses. Eine gute Hand voll Zeugen wird dazu befragt. Geladen sind Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. Studie zu sexuellem Missbrauch: Die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier legt am Vormittag eine Studie zu sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der Amtszeit des früheren Bischofs Bernhard Stein vor. Stein war von 1967 bis 1980 Bischof von Trier. Er soll Missbrauch durch katholische Priester vertuscht und Täter gedeckt haben. Kinder- und Jugendhilfe-Bericht: Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz von den Grünen stellt den Bericht vor. Es soll unter anderem darum gehen, welche Hilfen Familien brauchen, wie sich die Corona-Pandemie auf den Kinderschutz und die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe ausgewirkt hat und welche gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen den Bereich beeinflussen.