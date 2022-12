++ Flut-U-Ausschuss ++ Missbrauchsstudie Bistum Trier ++ Mauercrash in Guldental +++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Willkommen am Freitag 6:29 Uhr Der Blick auf Deutschland und in die Welt Auch außerhalb unseres schönen Bundeslandes ist heute etwas los. In Berlin entscheidet der Bundesrat über die Gas- und Strompreisbremse. Die Neuregelung sieht vor, dass der Gaspreis für Bürgerinnen und Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen bei bis zu 80 Prozent des Verbrauchs auf zwölf Cent je Kilowattstunde gedeckelt wird. Der Gesetzentwurf, den der Bundestag am Donnerstag abgenickt hatte, soll zum 1. März zum Gesetz werden, aber rückwirkend ab dem 1. Januar gelten.

Das EU-Parlament und die EU-Staaten verhandeln über wichtige Teile des Klimapakets "Fit for 55". Dabei geht es um eine Erweiterung des EU-Emissionshandels, die Einführung eines Co2-Zolls für in die EU importierte Güter und einen Klimasozialfonds, um Bürger bei der Energiewende zu unterstützen.

Das Karlspreisdirektorium und die Stadt Aachen geben den Karlspreisträger 2023 bekannt. Der Preis wird seit 1950 für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen, zahlreiche Staatsmänner und -frauen haben ihn schon erhalten. 6:15 Uhr Das Wetter: Es bleibt kalt! An die Frostbeulen unter uns: haltet durch und mummelt euch gut ein! Es wird heute wieder eisig kalt. Dafür scheint aber die Sonne und es bleibt trocken! Man kann also durchaus mal einen schönen Spaziergang wagen. Und unsere Wetterfrösche sagen eisige Temperaturen bis Montag voraus. Video herunterladen (4,7 MB | MP4) 6:04 Uhr Das wird heute wichtig für Rheinland-Pfalz Werfen wir einen Blick auf das, was uns heute im Land so erwartet: Flut-Untersuchungsausschuss: Das Management der Flutkatastrophe im Ahrtal steht heute erneut im Zentrum einer Sitzung des Landtags-Untersuchungsausschusses. Eine gute Hand voll Zeugen wird dazu befragt. Geladen sind Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. Studie zu sexuellem Missbrauch: Die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier legt am Vormittag eine Studie zu sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der Amtszeit des früheren Bischofs Bernhard Stein vor. Stein war von 1967 bis 1980 Bischof von Trier. Er soll Missbrauch durch katholische Priester vertuscht und Täter gedeckt haben. Kinder- und Jugendhilfe-Bericht: Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz von den Grünen stellt den Bericht vor. Es soll unter anderem darum gehen, welche Hilfen Familien brauchen, wie sich die Corona-Pandemie auf den Kinderschutz und die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe ausgewirkt hat und welche gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen den Bereich beeinflussen. 6:00 Uhr Willkommen am Freitag Hallo und einen wunderschönen Guten Morgen wünsche ich euch. Für viele von euch ist heute der letzte Arbeitstag der Woche - da verfliegen die Stunden doch nur so! Ich bin Klaus Welsch und werde euch beim Sprung ins Wochenende mit dem Wichtigsten für Rheinland-Pfalz an diesem Freitag begleiten. Bis 10 Uhr. Los geeeeht`s! Ach so, wie immer gilt: Solltet ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Lob zum Ticker haben, dann schreibt mir eine Mail: rlp-newsticker@swr.de. Und falls ihr passende Fotos zu den Themen des Tages habt, dann auch gerne hierher!

