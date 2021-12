Wieder Proteste gegen Corona-Regeln in zahlreichen Städten

In mehreren Städten in Rheinland-Pfalz hat es am Montagabend wieder Demonstrationen oder sogenannte Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen gegeben, teils trotz Verbots. Überwiegend verliefen die Demos friedlich.

In Kaiserslautern versammelten sich nach Angaben der Polizei insgesamt rund 1.500 Menschen in der Innenstadt, obwohl eine solche Veranstaltung verboten war. Die Beamten schritten aber nicht ein, sondern machten mit Lautsprecherdurchsagen darauf aufmerksam, dass die Veranstaltung nicht erlaubt sei. Wer gegen die Abstands- und Masken-Regeln verstoßen hat, hat laut Polizei eine Ordnungswidrigkeit begangen. Darum werde sich die Ordnungsbehörde kümmern. Die Demonstranten hätten sich auf mehrere Orte verteilt. Nach ersten Erkenntnissen blieb alles friedlich.

In Pirmasens kamen etwa 300 Menschen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Auch in anderen Kommunen in der Pfalz gab es Protest-Spaziergänge gegen die Corona-Regeln, so in Zweibrücken, Dahn, Kusel, Waldmohr und Rockenhausen. Die Aktionen verliefen weitestgehend friedlich. Lediglich in Pirmasens kam es zu zwei tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte. Dabei wurden drei Polizisten leicht verletzt.

Polizei löst Versammlung in Trier auf

In Trier hat die Polizei eine Gruppe von Gegnern der Corona-Auflagen gestoppt. Nach Angaben der Polizei hatten sich etwa 40 Personen in der Trierer Innenstadt versammelt. Da es sich um eine nicht angemeldete Versammlung handelte, löste die Polizei die Gruppe auf und erteilte Platzverweise.

Rund 1.200 Menschen kommen in Koblenz zusammen

In Koblenz versammelten sich rund 1.200 Personen. Zu der nicht angemeldeten Demonstration war zuvor als sogenannter Spaziergang in sozialen Netzwerken aufgerufen worden. "Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen", teilte die Polizei am späteren Abend mit. In Mainz seien zwei Versammlungen angemeldet gewesen, sagte ein Polizeisprecher: eine von Impfkritikern, bei der rund 150 Teilnehmer gezählt wurden, und eine Gegendemo mit rund 60 Teilnehmern.

Ludwigshafen: Demonstration gegen "Montagsspaziergänger"

Unter dem Motto "Aufklärung statt Verschwörungstheorie" fand in Ludwigshafen am Montagabend eine Gegendemonstration gegen die Corona-Skeptiker statt. Laut Veranstalter beteiligten sich an der Demo der Ludwigshafener Grünen rund 70 Menschen vor dem Rathauscenter. Auch Vertreter des DGB, der Jusos und der Linken waren dabei.

Eine Vertreterin der Grünen sagte dem SWR, ihnen gehe es vor allem darum, zu zeigen, dass die Teilnehmer der sogenannten Montagsspaziergänge eine Minderheit darstellten. Die Mehrheit der Bevölkerung befürworte das Impfen und sei für die Corona-Maßnahmen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigshafen gab es auch mehrere "Montagsspaziergänge". Insgesamt seien es aber eher kleinere Ansammlungen gewesen - mit 30 bis 150 Personen, so ein Sprecher.