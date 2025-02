Nach dem Frühlingswetter am Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz zunehmend bewölkt und nass bei angenehmen Temperaturen.

Seit Montagmittag ziehen in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz immer mehr Wolken auf. Vereinzelt fallen ein paar Schauer. Am längsten trocken bleibt es in der Pfalz. Die Temperaturen liegen zum Wochenstart bei maximal 14 Grad.

Am Dienstag kommt dann der große Regen, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage. Auch am Mittwoch und Donnerstag gibt es weitere Regenfälle. Die Temperaturen gehen langsam zurück bei nur noch maximal 8 Grad.

Frühlingswochenende am Wochenende

Am Sonntag hatte über Rheinland-Pfalz die Sonne geschienen. Die Temperaturen kletterten auf bis zu 16 Grad - im Westerwald immerhin auf 10.