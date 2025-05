Montabaur soll neue Jugendherberge bekommen

In Montabaur soll eine Jugendherberge mitten in der Stadt gebaut werden. Sie soll mit fast 400 Betten die größte Jugendherberge im Land werden.

Die Jugendherberge soll ins jetzige alte Rathaus in Montabaur kommen. Momentan sind dort noch die Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung untergebracht. Sie ziehen aber in Zukunft in ein neues Gebäude. Das Jugendherbergswerk will danach das alte Rathaus umbauen und auf drei Etagen fast 90 Zimmer und Tagungsräume anbieten - es rechnet mit bis zu 80.000 Übernachtungen pro Jahr von Schulklassen, Gruppen oder Familien mit Kindern. Damit die Pläne umgesetzt werden können, wollen die Stadt und die Verbandsgemeinde Montabaur das alte Rathaus an das Jugendherbergswerk verkaufen. Vorher müssen die Kommunalpolitiker zustimmen. Die endgültige Entscheidung soll es Ende Juni geben.