Ukraine-Flüchtlinge in Frankfurt angekommen

Auf dem Flughafen Frankfurt sind die ersten 134 ukrainischen Flüchtlinge gelandet, die bisher in der Republik Moldau Zuflucht gesucht hatten. Deutschland plant, insgesamt 2.500 Menschen von dort aufzunehmen, um das Nachbarland der Ukraine zu entlasten. Die erste Gruppe ist nach Rheinland-Pfalz in die Aufnahmeeinrichtung in Bitburg weitergereist.