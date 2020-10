Der Städtetourismus in Rheinland-Pfalz zieht nach Angaben des Städtetags in der Corona-Zeit nur sehr langsam wieder an. Demnach kommen derzeit halb zu viele Übernachtungs- und Tagesgäste wie in einem normalen Jahr. Der geschäftsführende Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz, Michael Mätzig, sagte, individuelle Reisen liefen zwar gut und die Städte seien voll. Bei Gruppen-, Bus- und Schiffsreisen tue sich aber viel zu wenig und es fehlten Gäste, die auch in den Städten übernachteten. Nach seinen Angaben geben Tagestouristen laut Studien im Schnitt 35 Euro pro Tag aus, Übernachtungsgäste dagegen 120 Euro. Mätzig beklagte außerdem, dass der Geschäftstourismus vollkommen am Boden sei – und kein Ende der Situation in Sicht. Der Städtetagsdirektor sagte, er hoffe, dass im Winter die Weihnachtsmärkte möglich gemacht würden – etwa über große Flächen verteilt. Außerdem fordert Mätzig von der Landesregierung, in den Geschäften mehr als eine Person pro zehn Quadratmeter zuzulassen. Allerdings sei klar: Wenn die Corona-Infektionszahlen weiter stiegen, müsse der Schutz der Gesundheit vorgehen.