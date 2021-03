Anmod:

In Rheinland-Pfalz wird weiter mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Im Ministerium gibt es laut eigenen Angaben keinen Zweifel am Nutzen des Impfstoffs. Thomas Oberfranz:

Es gehe darum, die Bevölkerung so schnell wie möglich zu impfen, so Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler. Das Ministerium orientiere sich an den Empfehlungen des Paul Ehrlich Instituts. Das ist in Deutschland für Impfstoffe zuständig. Nach Österreich haben gestern auch Dänemark und Norwegen Impfungen mit AstraZeneca vorerst ausgesetzt. Hintergrund sind ungeklärte Blutgerinsel, an denen ein Menschen verstorben ist. Laut Europäischer Arzneimittelbehörde EMA erlitten 30 Menschen von über 3 Millionen geimpften eine Thrombose, also ein Blutgerinsel. Dieser Anteil sei nicht höher als er auch ohne Impfung in der Bevölkerung vorkomme. Ob zwischen dem Todesfall in Dänemark und der Impfung ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. Thomas Oberfranz, SWR Redaktion Landespolitik.