In den kommenden zehn Jahren sollen in Rheinland-Pfalz insgesamt 587 Millionen Euro in die Modernisierung von Bahnhöfen investiert werden. Darauf haben sich das Land Rheinland-Pfalz, die Deutsche Bahn und mehrere Zweckverbände geeinigt.

Mit dem Geld sollen demnach mehr als 130 Stationen ausgebaut und modernisiert werden, um sie attraktiver für Reisende zu machen. Dazu gehörten auch barrierefreie Zugänge. "Wir möchten, dass alle Fahrgäste ihren Zug gut erreichen können und sich im Bahnhof gut orientieren können", sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Da die Bahnhöfe oft das Tor zur Stadt seien, sollte sich das künftig auch im Erscheinungsbild zeigen. Mehr Bahnsteige, mehr Komfort, mehr Barrierefreiheit Die jetzige "Bahnhofsoffensive" stehe für "mehr Bahnsteige, mehr Komfort und mehr Barrierefreiheit für alle Bahnreisende", sagte der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn AG, Ronald Pofalla. Der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel (CDU), Vorsitzender des Zweckverbandes SPNV-Süd, fügte hinzu: "Mit der neuen Rahmenvereinbarung kommen wir dem Ziel der Barrierefreiheit wieder ein gutes Stück näher." Nach Umsetzung aller geplanten Bauprojekte würden rund 87 Prozent aller Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz modernisiert sein. Rund 180.000 Reisende könnten dann täglich von den Verbesserungen profitieren, teilten die Partner mit. Finanzierung von Bund, Land und Deutscher Bahn Rund 445 Millionen Euro werden aus Bundes- und Eigenmitteln der Deutschen Bahn kommen. 142 Millionen Euro stammen aus Landes- und kommunalen Mitteln. Die neue Rahmenvereinbarung knüpfe an die erste an, die Ende 2019 ausgelaufen sei, hieß es.