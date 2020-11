Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium hat einen digitalen Mobilitätsatlas freigeschaltet, der zahlreiche Daten auf einer Plattform bündelt. Die Reaktionen auf das neue Angebot fallen unterschiedlich aus.

Das neue Mobilitätsatlas sei die "zentrale Schnittstelle für das Verkehrsgeschehen in Rheinland-Pfalz", teilte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit. Bürgerinnen und Bürger könnten sich von nun an bequem zur Verkehrslage in ihrer Region informieren - und zwar von überall mit Mobiltelefon, Tablet oder PC. Das Portal ist laut Wirtschaftsministerium ein Ergebnis des Mobilitätskonsens Rheinland-Pfalz, eines Dialogprozesses, mit dem das Land im Dialog mit den Bürgern seine Verkehrspolitik neu ausrichten möchte.

Erstmals einheitliches Angebot

Laut Ministerium sind auf der Plattform zahlreiche Daten zur Mobilität im Land erstmals in einem einheitlichen Angebot zusammengeführt. Nutzer finden Informationen zu Baustellen und zur Verkehrslage auf der Straße, zu Fahrplanabweichungen im ÖPNV, zu Bauprojekten, zu Verkehrsbelastungen, zu Unfallschwerpunkten, zur Elektromobilität, zum Radverkehr und vieles mehr. Auch der Radroutenplaner ist als zusätzlicher Service integriert.

ADAC sieht großen Mehrwert, ADFC nicht

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) begrüßt das neue Angebot, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sieht es skeptisch.

"Das erleichtert uns die Arbeit", freut sich Steffen Fitzer vom ADAC Pfalz über die neue Plattform. "Früher musste ich bei Anfragen unserer Mitglieder oft beim Landesbetrieb Mobilität anfragen, jetzt kann ich das gleich anschauen." Vor allem die Informationen über Baustellen und über E-Ladestellen seien sehr hilfreich.

Sara Tsudome vom ADFC Rheinland-Pfalz kann dagegen keinen Mehrwert für Radfahrer erkennen. Das Portal Radwanderland des Landes biete deutlich mehr Informationen. Vor allem seien dort viel mehr Radwege abgebildet, auch solche, "die für den Alltag wichtig sind, nicht so sehr für Radtouristen".

Persönlicher Interessensraum

Eine neuartige Anwendung des Portals ist, dass sich Nutzer einen persönlichen Interessensraum zusammenstellen können - etwa den Wohnraum, die Arbeitsstelle oder den Weg zwischen beiden. Gibt es neue Informationen in diesem Gebiet, kann der Atlas den Nutzer per Push-Nachricht unmittelbar darauf aufmerksam machen. So können die Nutzer leicht erfahren, ob in der Nähe des Wohn- oder Arbeitsortes in Kürze eine neue Baustelle eingerichtet wird oder ob der Bus eine Zeitlang eine andere Route nimmt.

Auch das Verzeichnis der verfügbaren Ladesäulen für Elektroautos gab es so noch nicht. Allerdings verweist das Ministerium darauf, dass die Liste nicht komplett sei. Es seien nur die E-Ladesäulen verzeichnet, die bei der zuständigen Bundesnetzagentur angemeldet seien.

E-Ladestation in Ludwigshafen aus dem Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz Mobilitätsatlas RLP, MWVLW

Neu seien auch die Statistikfunktionen (Verkehrsmengen und Unfallatlas) und die Darstellung der Umleitungen bei Baustellen, erklärt Pressesprecherin Nicola Diehl vom Verkehrsministerium. Das Wichtigste sei aber, "dass wir aktuelle Daten (Webcams, Baustellen) mit Grundlagendaten (Verkehrsmengen, Hinweis auf Bauprojekte) zusammenbringen".

Portal soll weiterentwickelt werden

Der Mobilitätsatlas sei als dynamisches Projekt angelegt, betont Diehl. Er solle stetig weiterentwickelt werden, das Verkehrsministerium freue sich deshalb über Feedback und Kommentare. Eine entsprechende Funktion ist gut auffindbar im Portal eingerichtet.