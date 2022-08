Bis zu 18 Millionen Zuschauer haben am Sonntag vor dem Fernseher die Daumen gedrückt - es hat leider nicht geholfen: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat das EM-Finale gegen England mit 1:2 verloren. Begeistert hat das Team aber trotzdem viele Fans, nicht nur in Frankfurt am Montag beim Empfang. mehr...