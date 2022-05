per Mail teilen

Eine Handschrift aus dem Mittelalter sorgt für Begeisterung unter Historikern und Theologen. Das Regelwerk aus dem Kloster Himmerod in der Eifel aus dem Jahr 1316 ist praktisch im Originalzustand erhalten. Am Donnerstag wurde es im Landesbibliothekszentrum in Koblenz präsentiert.