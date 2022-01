Grüne und FDP in RLP gewinnen Mitglieder, SPD und CDU verlieren

In Jahren mit einer Bundestagswahl profitieren Parteien von höherer Aufmerksamkeit - aber nicht alle können daraus Kapital schlagen, was ihre Mitgliederzahlen betrifft.

Die Basis der beiden großen Parteien in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr weiter geschrumpft. Hingegen konnten Grüne und FDP im Wahljahr 2021 ihre Mitgliederzahl steigern. "Das ist eine Entwicklung, die wir seit vielen Jahren beobachten", sagt der Trierer Parteienforscher Uwe Jun über die Entwicklung bei den beiden großen Parteien. Eine Ursache sei die Altersstruktur der Mitglieder. "SPD und CDU haben eine deutlich überalterte Mitgliederstruktur."

CDU noch größte Partei, aber seit Jahren Mitgliederschwund

Die Christdemokraten zählten zwischen Pfalz und Westerwald zum Jahresende 35.399 Mitglieder und sind damit weiter die nach Köpfen größte Partei im Bundesland. Rund 1.500 Personen traten im vergangenen Jahr aus der Partei aus, etwa 800 kamen neu dazu. Etwa 700 CDU-Mitglieder starben. Insgesamt ergibt dies einen Rückgang um 4,1 Prozent im vergangenen Jahr. Den Frauenanteil gibt die Partei mit etwa einem Viertel an. Innerhalb von fünf Jahren schrumpfte die CDU-Basis um 13,7 Prozent - Ende 2016 waren es noch rund 41.000 Mitglieder.

Auch die Sozialdemokraten verlieren Mitglieder

Eine SPD-Mitgliedschaft hatten zum Jahreswechsel 31.181 Menschen in Rheinland-Pfalz. Im Laufe des Jahres vermerkte die Partei 1.260 Austritte und 671 Eintritte bei 620 Todesfällen. Somit sank die Mitgliederzahl binnen eines Jahres um 3,7 Prozent. Knapp ein Drittel der Mitglieder - 32,2 Prozent - sind Frauen. Seit 2016 ging die Mitgliederzahl um 15 Prozent zurück.

Grüne und FDP zahlenmäßig im Aufwind

Die Grünen wiederum konnten ihre Mitgliederzahl auch 2021 steigern, um 12,8 Prozent auf 5.370. Die Partei registrierte 934 Neuaufnahmen, 331 Austritte und 16 Sterbefälle. Der Frauenanteil liegt bei 41,8 Prozent. Und 14,6 Prozent der Mitglieder in Rheinland-Pfalz sind unter 30 Jahren alt. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Mitgliederzahl bei den Grünen um 76,5 Prozent.

Auch die FDP ist deutlich größer geworden, um 14,7 Prozent auf 4.940 Mitglieder. Unter ihnen sind 931 Frauen, was einen Anteil von 18,8 Prozent bedeutet. Unter 30 Jahre alt sind 18,1 Prozent der FDP-Mitglieder in Rheinland-Pfalz. Im vergangen Jahr traten insgesamt 898 liberal gesinnte Menschen neu in die FDP ein. 211 Mitglieder traten aus und 37 starben. Seit 2016 ist die FDP-Basis im Land zwar um 22,6 Prozent gewachsen, doch wurden die Liberalen in dieser Zeit von den Grünen in der Mitgliederzahl überholt. In der FDP habe es zuletzt immer ein Auf und Ab in der Mitgliederentwicklung gegeben, sagt Parteienforscher Jun. "Die zuletzt steigenden Zahlen sind eine neuere Entwicklung, die FDP hat mehr Anklang bei jüngeren Leuten gefunden."

AfD büßt nach Zuwächsen wieder Mitglieder ein

Die AfD büßte im vergangenen Jahr 12,3 Prozent ihrer Mitglieder ein und zählt in ihren Reihen nun 1.779 Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen. Davon sind 19,4 Prozent Frauen und 5,6 Prozent unter 30 Jahren. Im vergangenen Jahr traten 303 Mitglieder aus und 230 ein, 27 AfD-Mitglieder starben. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl der AfD-Mitglieder um 10 Prozent.

Mehr Interesse an Freien Wählern

Die kleinste der im Landtag vertretenen Parteien sind die Freien Wähler (FW) mit lediglich 573 Mitgliedern. Von der Partei ist der Landesverband von Freie-Wähler-Gruppierungen (FWG) zu unterschieden, der zusammen rund 10.000 Mitglieder zählt. Innerhalb eines Jahres stieg die Mitgliederzahl der FW um 47,3 Prozent. Dabei gab es 230 Neuaufnahmen und 46 Austritte. Der Frauenanteil liegt bei 26,9 Prozent, der Anteil von Mitgliedern unter 30 Jahren bei 10,5 Prozent. Der Zuwachs bei den 2021 erstmals in den Landtag eingezogenen Freien Wählern zeigt den Einfluss von Wahlen auf die Entscheidung, einer Partei neu beizutreten. "In der Regel steigt damit das Interesse an Parteien", sagt der Politikwissenschaftler Jun.

Bei allen Parteien gebe es in Jahren mit einer Bundestagswahl immer mehr Zugänge als in den Jahren dazwischen. "Gerade der Bundestagswahl-Monat hat uns richtig gepusht", sagt SPD-Generalsekretär Marc Ruland. "Im September haben wir so viele neue Mitglieder hinzugewonnen wie seit zwei Jahren nicht mehr." In diesem Jahr steht allerdings keine einzige landesweite Wahl in Rheinland-Pfalz an.