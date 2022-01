Tierschutzbund RLP fordert verbindlichen Hundeführerschein

per Mail teilen

Die Tierheime in Rheinland-Pfalz sind voll mit problematischen Hunden. Auch eine Folge von Corona. Der Tierschutzbund fordert verbindliche Regeln für die Halter.

Ob Mainz und Worms, Landau und Ludwigshafen oder Trier: Die Tierheime in Rheinland-Pfalz sind am Limit. Sie mussten in den vergangenen Monaten viele Hunde aufnehmen, deren Halterinnen und Halter nicht mit den Tieren zurecht kamen. Darunter seien auch viele Hunde mit "problematischem Wesen".

Gerade diese Tiere benötigten eine "fachkundige, liebevolle und konsequente Erziehung", so Andreas Lindig, der 1. Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz vom Deutschen Tierschutzbund. Viele Menschen hätten sich während der Corona-Pandemie einen Hund zugelegt, ohne sich zu fragen, ob das Tier zu ihnen passe und welche Auswirkungen das auf ihren Alltag habe.

Pflicht zum Hundeführerschein auch in Rheinland-Pfalz

Der Tierschutzbund fordert deshalb einen bundesweit verbindlichen Hundeführerschein, bei dem die zukünftigen "Frauchen" und "Herrchen" nachweisen müssen, dass sie über theoretisches Wissen über Hunde und erste praktische Erfahrungen in der Erziehung der Tiere verfügen. "Nicht jeder Mensch kann jedes Tier halten", sagt Lindig im Gespräch mit SWR Aktuell. Wer beispielsweise einen "Schmusehund" wolle, dürfe kein Exemplar wählen, das "schon als Welpe als dominant und willensstark" aufgefallen sei.

Diesen verbindlichen Hundeführerschein gibt es bislang nur in Niedersachsen. In Rheinland-Pfalz kann man seit 2013 ebenso wie in Bayern einen freiwilligen Hundeführerschein machen. Die Kosten liegen je nach Anbieter bei 50 bis 200 Euro.

Freiwilliger Hundeführerschein in Rheinland-Pfalz Seit 2013 wird in Rheinland-Pfalz ein freiwilliger Hundeführerschein angeboten. Die Kurse werden von speziell fort- und weitergebildeten Tierärzten und Tierärztinnen durchgeführt. Eine Liste gibt es beim Landestierärzteverband. Auch Hundeschulen bieten solche oder ähnliche Prüfungen an.

Unterschied zwischen Hundeführerschein und Sachkundenachweis

Beide Begriffe werden oft gleichwertig verwendet, es gibt aber wesentliche Unterschiede, die auch nach Bundesländern variieren. In Rheinland-Pfalz wird zum Beispiel ein verpflichtender Sachkundenachweis für Halter der Rassen Pitbull Terrier, Staffordshire Terrier und American Staffordshire Terrier und für Hundetrainer gefordert. Darüber hinaus muss der Nachweis erbracht werden, wenn sich ein Hund als bissig gezeigt oder Wild gehetzt hat. In Rheinland-Pfalz zählt zum Sachkundenachweis eine theoretische und eine praktische Prüfung; in anderen Bundesländern reicht vielfach eine theoretische Prüfung.

Der Hundeführerschein ist in den meisten Bundesländern eine freiwillig vom Halter erbrachte "Gehorsamkeitsprüfung", die neben einem theoretischen Teil immer auch eine praktische Prüfung enthält. Damit soll sichergestellt werden, dass Halter oder Halterin das Tier unter Kontrolle haben und es keine Gefahr für Menschen oder andere Tiere darstellt. In Niedersachsen ist der Hundeführerschein bereits verpflichtend, in Baden-Württemberg soll die Pflicht kommen. Das wurde im vergangenen Jahr im Koalitionsvertrag festgeschrieben.

Hilfe, mein Hund ist auffällig

Gerade dominante Hunde stellen ihre Besitzer schnell vor Probleme: Da wird der Platz auf dem Sofa oder im Fernsehsessel mit Knurren "verteidigt" und die Hunde verhalten sich unberechenbar und teilweise aggressiv. Tierschutzbund-Vorsitzender Lindig rät in diesen Fällen, den Hund nicht gleich ins Tierheim zu bringen. Seine Tipps:

Gemeinsam mit dem Tier eine Hundeschule aufsuchen und eine Zeitlang trainieren.

Auch ein privater Hundetrainer kann bei auffälligen Tieren oft weiterhelfen. Aber: Der Hundecoach sollte über einschlägige Qualifikationsnachweise verfügen. Nicht jeder "Hundeversteher" versteht wirklich sein Geschäft.

Nützliche Fragen vor der Anschaffung

Da es bislang keinen verpflichtenden Hundeführerschein gibt, der auf die Haltung vorbereitet, sollte man sich selbst ein paar kritische Fragen stellten, rät Lindig: