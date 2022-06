Wo sich das 9-Euro-Ticket in Rheinland-Pfalz lohnt

per Mail teilen

Wer beim Bahnfahren gerne verträumt aus dem Fenster guckt, kann mit dem 9-Euro-Ticket in Rheinland-Pfalz schöne Stunden entlang von Mosel und Rhein verbringen. Drei Ideen für Spazier-Fahrten mit dem Zug.

Ab Mittwoch gilt in ganz Deutschland das 9-Euro-Ticket, mit dem sich vor allem in Rheinland-Pfalz landschaftlich schöne Strecken abfahren lassen. Wer länger nicht mit dem ÖPNV gefahren ist, hier eine kleine Erinnerung: Maske einpacken, denn in Zügen und Bussen gilt noch die Maskenpflicht.

Verbindung: RB 81: Trier - Koblenz

Dauer: 2 Stunden

Wer von Trier aus startet, fährt auf dieser Strecke zunächst durch einige Tunnel, welche die Moselschleifen abkürzen. Historisches Wissen für den Zug-Smalltalk: Zwischen Edinger-Eller und Cochem im Kreis Cochem-Zell führt die Strecke durch den 4,2 Kilometer langen Kaiser-Wilhelm-Tunnel, der bis 1988 Deutschlands längster Eisenbahntunnel war.

Eindrucksvoll und instagramable wird die Strecke dann ab Cochem, wo der Zug bis nach Koblenz entlang der Moselschleifen fährt. Die gesamte Strecke von Trier nach Koblenz dauert 2 Stunden. Wer nur die Moselschleifen abfahren möchte, ist eine knappe Stunde unterwegs.

Die Moselschleife zwischen Winningen und Kobern-Gondorf im Kreis Mayen-Koblenz. Zwischen beiden Haltestellen fährt der Regio fünf Minuten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr

Verbindung: RB 26: Mainz - Koblenz

Dauer: 1,5 Stunden

Romantischer wird Bahnfahren nicht: Von Mainz aus führt die linke Rheinstrecke vorbei an Weinbergen, Burgen und Schlössern schließlich durch das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz.

Dem Wasser so nah - die Züge entlang des Rheins bei Koblenz. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Frank Duenzl | Frank Duenzl

Wer Lust auf Großstadt-Feeling hat, fährt diese Strecke ab Koblenz weiter und landet über Bonn in Köln. Von Mainz aus ist man damit in drei Stunden in Köln.

Verbindung: RB 37: Boppard - Emmelshausen

Dauer: 30 Minuten

Eine der steilsten Zugstrecken Westdeutschlands: Mitten durch den Hunsrück überwindet der Zug auf dieser Strecke 336 Höhenmeter mit einer Steigung von sechs Prozent. Auf dem steilsten Abschnitt zwischen Boppard und Buchholz im Rhein-Hunsrück-Kreis führt die Strecke über zwei Viadukte und durch fünf Tunnel.