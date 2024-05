Missbrauchsopfer verklagt erstmals Bistum Trier

per Mail teilen

Ein Missbrauchsopfer hat erstmals vor einem Zivilgericht - am Landgericht Trier - gegen das Bistum Trier Klage eingereicht. Wie der Verein MissBit mitteilte, geht es um eine Entschädigung von 300.000 Euro. Laut MissBit war der Kläger von seinem Pfarrer und Religionslehrer in Longuich an der Mosel jahrelang als Schulkind vergewaltigt worden.