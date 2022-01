Betroffenen-Initiative: "Wir sind enttäuscht zu sehen, dass Verantwortliche im Amt bleiben"

In München wurde ein Gutachten zu Missbrauchsfällen in den katholischen Erzbistümern München und Freising veröffentlicht. Neben der Rolle des emeritierten Papst Benedikt XVI., geht es auch um den amtierenden Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Dieser war zuvor auch Bischof von Trier gewesen. Es ist fraglich was er über die Missbrauchsfälle in diesem Bistum weiß. Die Betroffenen-Initiative "MissBiT" fordert den Rücktritt von Kardinal Marx.