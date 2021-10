Nach dem verheerenden Hochwasser können die Winzer an der Ahr jede helfende Hand bei der Weinlese gut gebrauchen. Viele Freiwillige kommen früh am Morgen zusammen, um die reifen Trauben zu ernten. An den Wochenenden locken die Winzer mit Weinständen auch Wanderer in die Weinberge. Auch das sei eine wichtige Hilfe beim Wiederaufbau. mehr...