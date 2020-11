Der rheinland-pfälzische Ministerrat hat die neue Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Die Regelungen treten am 1. Dezember in Kraft.

Private Treffen werden bis kurz vor Weihnachten auf fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Außerdem gilt nun eine erweiterte Maskenpflicht, und zwar an Orten in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend begegnen. Die Besucherzahl in Alten- und Pflegeheimen wird reduziert – auf höchstens zwei Personen aus einem Hausstand pro Tag. In sogenannten Hotspot-Regionen können Schulen Wechselunterricht einführen. Dabei werden Schüler ab der Klassenstufe 8 abwechselnd online zuhause und vor Ort an der Schule unterrichtet. Die neue Verordnung gilt bis 20. Dezember. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, die Corona-Beschränkungen zu verlängern und zu verschärfen.

