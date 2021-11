Auch für RLP werden härtere Corona-Maßnahmen beraten

Die Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz werden vermutlich erneut verschärft. Morgen berät der Ministerrat über die aktuelle Lage. Zudem wird es morgen ein weiteres Bund-Länder-Gespräch geben.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht wegen der bislang ungebremsten vierten Corona-Welle offenbar weiteren Handlungsbedarf. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erklärte: "Es ist angezeigt, weitere Schritte zu gehen, um auf die aktuelle Lage angemessen zu reagieren." Das Auftreten der neuen Virus-Variante Omikron und die dadurch zusätzlich bestehende Unsicherheit machten eine neue Lagebeurteilung notwendig. Diese werde der rheinland-pfälzische Ministerrat am Dienstag vornehmen.

Hoch bezeichnete die Lage als weiterhin "ernst und hoch dynamisch". Das Infektionsgeschehen sei diffus. Gleichzeitig seien die Krankenhäuser zunehmend belastet, auch weil mittlerweile Patienten aus anderen Bundesländern in rheinland-pfälzischen Kliniken behandelt werden.

Bund-Länder-Beratungen früher als vorgesehen

Deutlich früher als geplant wird es auch ein weiteres Bund-Länder-Gespräch geben. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten werden sich morgen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) telefonisch zusammenschalten. Medienberichten zufolge soll es unter anderem um weitergehende Einschränkungen für den Freizeitbereich wie Museen, Theater und Bars gehen sowie für Großveranstaltungen, etwa Spielen der Fußball-Bundesliga. Aber auch 2G im Einzelhandel wird offenbar erwogen, mit Ausnahmen von Supermärkten.

Ministerin Spiegel: Es braucht mehr Kontaktbeschränkungen

Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) hatte schon am Sonntag in der ARD erklärt: "Meines Erachtens reichen die jetzigen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, nicht aus, um die Infektionszahlen auch wirklich senken zu können." Das Gesundheitssystem komme ganz klar an seine Grenzen und darüber hinaus, so Spiegel. Die Ministerin sprach sich für mehr Kontaktbeschränkungen aus: "Ich bin dafür, dass wir die Großveranstaltungen in dieser Form nicht weiter durchführen", forderte sie mit Blick auf volle Stadien in der Fußball-Bundesliga. In einer Situation, in der Kliniken überlastet seien und Patienten ausgeflogen werden müssen, passe das nicht zusammen.

Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach sich für deutliche Kontaktbeschränkungen im Profi-Sport aus. "Die Bilder von übervollen Stadien vom vergangenen Wochenende, wo teils erkennbar keine Masken getragen wurden, haben nicht nur mich irritiert", so Lewentz. Er schlug auch vor, zunächst keine Fans der Gästemannschaften mehr zuzulassen. Das reduziere die Reiseaktivitäten. Die Innenminister wollen laut Lewentz noch diese Woche darüber beraten.

Schärfere Regeln für Großveranstaltungen in anderen Ländern

Die Regierung in Nordrhein-Westfalen kündigte bereits verschärfte Regeln für Großveranstaltungen an. Die Zuschauerzahlen für Sportveranstaltungen etwa sollen demnach deutlich reduziert werden. Baden-Württemberg hatte das bereits getan. Auch aus anderen Bundesländern wie Berlin und Bayern gibt es Forderungen, das öffentliche Leben wieder runter zu fahren - und zwar möglichst bundesweit. "Wir werben massiv dafür, dass wir eine bundesweit einheitliche Regelung brauchen, die eine Bundesnotbremse vorsieht, wie wir sie mal hatten", sagte Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU).